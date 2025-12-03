Hindustan Hindi News
सर्दियों में स्वाद और सेहत दोनों मिलेंगे साथ, ट्राई करें गरमा-गरम पत्ता गोभी मोमोज रेसिपी

सर्दियों में स्वाद और सेहत दोनों मिलेंगे साथ, ट्राई करें गरमा-गरम पत्ता गोभी मोमोज रेसिपी

संक्षेप:

Patta Gobhi Momos Recipes : मोमोज के लिए आपके क्रेविंग को समझते हुए आपके लिए लेकर आए हैं हेल्दी टेस्टी पत्ता गोभी मोमोज रेसिपी। यह रेसिपी ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि खाने में भी बेहद टेस्टी और जूसी है।

Wed, 3 Dec 2025 06:46 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Patta Gobhi Momo Recipe : अगर आपको बाजार में मिलने वाले मोमोज का स्वाद बेहद पसंद है और आप रोज शाम मोमोज खाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ते हैं तो जल्दी ही आप अपनी तबीयत खराब कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाले ज्यादातर मोमोज मैदे से बने हुए रहते हैं। जिनका सेवन लंबे समय तक करने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में मोमोज के लिए आपके क्रेविंग को समझते हुए आपके लिए लेकर आए हैं हेल्दी टेस्टी पत्ता गोभी मोमोज रेसिपी। यह रेसिपी ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि खाने में भी बेहद टेस्टी और जूसी है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं घर पर कैसे बनाए जाते हैं पत्तागोभी मोमोज।

पत्ता गोभी मोमोज बनाने के लिए सामग्री

-1 मीडियम साइज पत्ता गोभी

-आधा चम्मच नमक

-आधा कप बारीक कटी हुई गाजर

-आधा कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी

-एक चौथाई कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च

-एक चौथाई कप बारीक कटी हुई प्याज

-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट

-1 बारीक कटी हरी मिर्च

-1 चम्मच सोया सॉस

-1 चम्मच चिली सॉस

-आधा चम्मच काली मिर्च

-1 चम्मच तेल

-नमक स्वादानुसार

-आधा चम्मच नींबू का रस

पत्ता गोभी मोमोज बनाने का तरीका

पत्ता गोभी मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले पत्ता गोभी के ऊपर की मोटी परत हटाकर साफ पतले पत्ते लेकर एक बड़े बर्तन में नमक और पानी के साथ सॉफ्ट करने के लिए 10 सेकंड तक उबालें। इसके बाद पत्तों को तुरंत ठंडे पानी से निकालकर फैलाते हुए रखें। ऐसा करने से पत्ते मोमो की तरह रैप करने लायक सॉफ्ट और लचीले हो जाते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और प्याज डालकर हल्का सा भूनें। इसके बाद कद्दूकस की हुई गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च डालकर तेज आंच पर 2 मिनट तक पकाएं। सब्जियों को पकाते समय इस बात का ध्यान रहे कि सब्जियां क्रंची रहनी चाहिए। इसके बाद पैन में नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और चिली सॉस मिलाकर गैस बंद करके नींबू का रस डाल दें। इसके बाद ब्लांच किए हुए पत्ता गोभी के पत्तों के मोटे डंठल को थोड़ा काटकर उसके ऊपर एक चम्मच मोमोज की तैयार फिलिंग रखते हुए रोल की तरह पत्ते को कसकर मोड़ते हुए पॉकेट जैसा शेप दें। अब एक स्टीमर में पानी गर्म करके मोमोज को स्टीमर प्लेट पर रखकर 10 से 15 मिनट स्टीम करें। जब पत्तों का रंग हल्का सफेद होने लगें और फिलिंग अच्छी तरह सेट हो जाए तो समझ जाएं कि मोमोज तैयार हो चुके हैं। आप इन टेस्टी और हेल्दी मोमोज को गार्लिक डिप के साथ सर्व कर सकते हैं।

मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
