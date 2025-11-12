फ्राइड खाने की हो क्रेविंग तो झटपट बनाएं क्रंची पालक के पकौड़े, नोट करें टेस्टी रेसिपी

संक्षेप: इस खबर में आपको पालक के टेस्टी पकौड़े बनाने का आसान तरीका शेयर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी और क्रंची पालक के पकौड़े।

Palak Pakora Recipe : सर्दियों का मौसम आते ही फ्राइड चीजें खाने की क्रेविंग भी तेज होने लगती है। इस मौसम में गरमागरम चाय की प्याली के साथ टेस्टी क्रंची पकौड़े खाने के लिए मिल जाएं तो भूख शांत होने के साथ दिन भी खास बन जाता है। आपने इस मौसम में अकसर गोभी, आलू और प्याज से बनने वाले पकौड़ों का स्वाद तो कई बार लिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी आयरन रिच पालक के टेस्टी पकौड़े खाए हैं? अगर नहीं, तो इस खबर में आपको पालक के टेस्टी पकौड़े बनाने का आसान तरीका शेयर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी और क्रंची पालक के पकौड़े।

पालक पकौड़ा बनाने के लिए सामग्री -2 कप पालक

-1 कप बेसन

-2 बड़े चम्मच चावल का आटा

-1/4 छोटा चम्मच हल्दी

-1 छोटा चम्मच अदरक और मिर्ची का पेस्ट

-1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

-1 छोटा चम्मच चाट मसाला

-1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

-स्वादानुसार नमक

-तेल तलने के लिए