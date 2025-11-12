Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीknow how to make tasty crunchy spinach pakoda recipe to quench fried food cravings palak ke pakode kyse banaye
फ्राइड खाने की हो क्रेविंग तो झटपट बनाएं क्रंची पालक के पकौड़े, नोट करें टेस्टी रेसिपी

फ्राइड खाने की हो क्रेविंग तो झटपट बनाएं क्रंची पालक के पकौड़े, नोट करें टेस्टी रेसिपी

संक्षेप: इस खबर में आपको पालक के टेस्टी पकौड़े बनाने का आसान तरीका शेयर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी और क्रंची पालक के पकौड़े।

Wed, 12 Nov 2025 01:45 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Palak Pakora Recipe : सर्दियों का मौसम आते ही फ्राइड चीजें खाने की क्रेविंग भी तेज होने लगती है। इस मौसम में गरमागरम चाय की प्याली के साथ टेस्टी क्रंची पकौड़े खाने के लिए मिल जाएं तो भूख शांत होने के साथ दिन भी खास बन जाता है। आपने इस मौसम में अकसर गोभी, आलू और प्याज से बनने वाले पकौड़ों का स्वाद तो कई बार लिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी आयरन रिच पालक के टेस्टी पकौड़े खाए हैं? अगर नहीं, तो इस खबर में आपको पालक के टेस्टी पकौड़े बनाने का आसान तरीका शेयर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी और क्रंची पालक के पकौड़े।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पालक पकौड़ा बनाने के लिए सामग्री

-2 कप पालक

-1 कप बेसन

-2 बड़े चम्मच चावल का आटा

-1/4 छोटा चम्मच हल्दी

-1 छोटा चम्मच अदरक और मिर्ची का पेस्ट

-1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

-1 छोटा चम्मच चाट मसाला

-1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

-स्वादानुसार नमक

-तेल तलने के लिए

पालक पकौड़ा बनाने का तरीका

पालक पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में बेसन, चावल का आटा, बेकिंग सोडा, नमक, अजवायन और हल् पाउडर डाल दें। अब इन चीजों के साथ बर्तन में पालक और थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए एक बैटर तैयार कर लें। अब एक कड़ाही में तेल गरम करके तैयार बैटर से छोटे-छोटे पकौड़े तलने के लिए कड़ाही में डालें। पालक के पकौड़े दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई होने पर उन्हें पेपर टॉवल पर निकाल लें। ऐसा करने से पकौड़ों में लगा सारा एक्ट्रा तेल निकल जाएगा। आप इन क्रिस्पी टेस्टी गरमागरम पकौड़ों को चाय के साथ हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।