शाम की चाय के साथ बनाना है हेल्दी स्नैक्स, ट्राई करें टेस्टी स्प्राउट्स पकौड़ा रेसिपी

Mon, 11 Aug 2025 12:50 PM

Healthy Sprouts Pakoda Recipe : बारिश के मौसम में शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और हेल्दी बनाकर खाना चाहते हैं तो नॉर्मल प्याज-आलू के पकौड़े की जगह ट्राई करें हेल्दी क्रंची स्प्राउट्स पकौड़े। यह टेस्टी पकौड़े हेल्दी होने के साथ टेस्ट में भी कमाल होते हैं। स्प्राउट्स पकौड़ों को तैयार करने के लिए अंकुरित दाल के साथ सब्जियों का भी यूज किया जा सकता है। अगर आप भी अपनी कुकिंग से सबको इप्रेंस करके परिवार के लिए कुछ हेल्दी बनाना चाहती हैं तो ट्राई करें क्रंची स्प्राउट्स पकौड़े। आप इन पकौड़ों को हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकती हैं।

स्प्राउट्स पकौड़ा बनाने के लिए सामग्री -1 कटोरी अंकुरित मूंग दाल

-1 कप बेसन

-1/2 कप चावल का आटा

-1 आलू

-1 प्याज

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच हल्दी

-1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

-1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

-1/2 छोटा चम्मच जीरा

-3-4 बड़े चम्मच हरा धनिया

-2-3 हरी मिर्च

-तेल तलने के लिए

-नमक स्वादानुसार