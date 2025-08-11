शाम की चाय के साथ बनाना है हेल्दी स्नैक्स, ट्राई करें टेस्टी स्प्राउट्स पकौड़ा रेसिपी
Healthy Sprouts Pakoda Recipe : बारिश के मौसम में शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और हेल्दी बनाकर खाना चाहते हैं तो नॉर्मल प्याज-आलू के पकौड़े की जगह ट्राई करें हेल्दी क्रंची स्प्राउट्स पकौड़े। यह टेस्टी पकौड़े हेल्दी होने के साथ टेस्ट में भी कमाल होते हैं। स्प्राउट्स पकौड़ों को तैयार करने के लिए अंकुरित दाल के साथ सब्जियों का भी यूज किया जा सकता है। अगर आप भी अपनी कुकिंग से सबको इप्रेंस करके परिवार के लिए कुछ हेल्दी बनाना चाहती हैं तो ट्राई करें क्रंची स्प्राउट्स पकौड़े। आप इन पकौड़ों को हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकती हैं।
स्प्राउट्स पकौड़ा बनाने के लिए सामग्री
-1 कटोरी अंकुरित मूंग दाल
-1 कप बेसन
-1/2 कप चावल का आटा
-1 आलू
-1 प्याज
-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-1/2 छोटा चम्मच हल्दी
-1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर
-1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
-1/2 छोटा चम्मच जीरा
-3-4 बड़े चम्मच हरा धनिया
-2-3 हरी मिर्च
-तेल तलने के लिए
-नमक स्वादानुसार
स्प्राउट्स पकौड़ा बनाने का तरीका
स्प्राउट्स पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आलू, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया को बारीक टुकड़ों में काटकर अलग रख लें। इसके बाद एक बड़े बर्तन में बेसन और चावल का आटा छानकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस आटे में आलू, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ अंकुरित मूंग डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला दें। अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल तैयार करके स्वादानुसार नमक मिला दें। अब इस तैयार घोल को 10 मिनट अलग रख दें। इसके बाद मीडियम आंच पर कड़ाही में तेल गर्म करके घोल से छोटे-छोटे पकौड़े कड़ाही में डालकर डीप फ्राई करें। पकौड़े तलते समय उन्हें बीच-बीच में पलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी कर लें। जब पकौड़े अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकालकर हरी चटनी या सॉस के साथ गर्मागर्म सर्व करें।
