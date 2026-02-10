सादा पराठा खाकर हो गए हैं बोर तो ट्राई करें पावभाजी पराठा,हर बाइट में आएगा मजा
Pav Bhaji Paratha Recipe : यह पराठा सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि मुंबई की मशहूर पावभाजी के तीखेपन और पराठे की कुरकुरी परत का एक लाजवाब कॉम्बो है।
अगर आप रोज-रोज वही बोरिंग सादा आलू-गोभी या मेथी का पराठा खाकर ऊब चुके हैं, तो अब ट्राई करें झटपट बनने वाला टेस्टी पावभाजी पराठा। यह टेस्टी पराठा आपके जायके को एक जबरदस्त किक देने वाला है। खास बात यह है कि यह पराठा सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि मुंबई की मशहूर पावभाजी के तीखेपन और पराठे की कुरकुरी परत का एक लाजवाब कॉम्बो है। बच्चों के टिफिन से लेकर संडे ब्रंच तक, यह पराठा उन सभी के लिए परफेक्ट रेसिपी है जो खाने में थोड़ा 'एक्स्ट्रा' तड़का ढूंढ रहे हैं।
पावभाजी पराठा बनाने के लिए सामग्री
- 2 कप गेहूं का आटा
-नमक स्वादानुसार
-पराठे का आटा गूंधने के लिए पानी
-घी आवश्यकतानुसार
पाव भाजी की स्टफिंग तैयार करने के लिए
-3 उबले आलू (मैश किए हुए)
-½ कप उबली हुई फूलगोभी
-½ कप उबले हुए मटर
-1 बारीक कटी प्याज
-2 बारीक कटे हुए टमाटर
-1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
-2 छोटे चम्मच पाव भाजी मसाला
-½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-¼ छोटा चम्मच हल्दी
-नमक स्वादानुसार
-1 बड़ा चम्मच मक्खन
-बारीक कटा हुआ हरा धनिया
-1 चम्मच नींबू का रस
कैसे बनाया जाता है पाव भाजी पराठा
पाव भाजी तैयार करने के लिए सबसे पहले कड़ाही में मक्खन गरम करके उसमें प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर खुशबू आने तक पकाएं। अब टमाटर डालकर तब तक पकाएं जब तक वे गलकर नरम न हो जाएं। इसके बाद कड़ाही में हल्दी, लाल मिर्च, नमक और पाव भाजी मसाला डालकर अच्छे से मिलाने के बाद उबली हुई सब्जियां डालकर अच्छे से मैश करते हुए 5 मिनट तक पकाएं। आखिर में नींबू का रस और हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें।
पराठा बनाएं- पाव भाजी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में नमक डालकर नरम आटा गूंथ लें। इसके बाद आटे की लोई लेकर हल्का बेलें और बीच में पाव भाजी की स्टफिंग रख दें। इसके बाद लोई बंद करके हल्के हाथों से पराठा बेल लें। पराठे को गरम तवे पर डालकर दोनों तरफ से घी लगाते हुए सुनहरा होने तक सेंकें।
