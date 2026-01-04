ठंड में बेहद स्वाद लगती हैं गरमा-गरम पुदीना कचौड़ी, स्वाद और सेहत का मिलेगा परफेक्ट कॉम्बो

संक्षेप: Pudina Kachori Recipe : यह रेसिपी बनने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही टेस्टी भी है। पुदीना कचौड़ी का स्वाद आलू की सब्जी के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है पुदीना कचौड़ी।

Pudina Kachori Recipe In Hindi : सर्दियों के मौसम में मन अकसर शाम होते-होते कुछ चटपट और तीखा खाने का करने लगता है। ऑयली खाने की ये क्रेविंग ज्यादातर लोग फास्ट फूड का सेवन करके शांत करते हैं। लेकिन आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो आपकी क्रेविंग को भी शांत करेगी और खाने में टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी होगी। जी हां, यहां बात हो रही है टेस्टी चटपटी पुदीना कचौड़ी की। यह रेसिपी बनने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही टेस्टी भी है। पुदीना कचौड़ी का स्वाद आलू की सब्जी के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है पुदीना कचौड़ी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुदीना कचौड़ी बनाने के लिए सामग्री -1 कप मैदा

-आधा कप फ्रेश पुदीना की बारीक कटी पत्तियां

-आधा चम्मच जीरा

-नमक स्वादानुसार

-3 चम्मच तेल

-पानी आवश्यकतानुसार

-तलने के लिए तेल जरूरत अनुसार