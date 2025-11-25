Hindustan Hindi News
सर्दियों में बड़े चाव से खाया जाता है ब्रोकली पराठा, स्वाद जोड़ने के लिए फॉलो करें रेसिपी

संक्षेप:

Broccoli Paratha Recipe : ब्रोकोली का पराठा ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है बल्कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट, हार्ट हेल्थ और वेट लॉस करने में भी मदद कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी ब्रोकली पराठा।

Tue, 25 Nov 2025 01:03 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Broccoli Paratha Recipe : सर्दियों में कई तरह की सब्जियों के पराठे बनाकर खाए और परोसे जाते हैं। लेकिन आजकल युवाओं को क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स के परिवार से आने वाली ब्रोकली पराठा का स्वाद बेहद भा रहा है। ब्रोकली एक हरी सब्जी है जिसे सुपरफूड माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की भरपूर मात्रा सेहत को कई गजब के फायदे देती है। ब्रोकोली का पराठा ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है बल्कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट, हार्ट हेल्थ और वेट लॉस करने में भी मदद कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी ब्रोकली पराठा।

ब्रोकली पराठा बनाने के लिए सामग्री

पराठे के आटे के लिए

-2 कप गेहूं का आटा

-1 बड़ा चम्मच तेल

-1 छोटा चम्मच नमक

पराठा भरने के लिए

-1 छोटा ब्रोकली का फूल (कद्दूकस किया हुआ)

-1 मीडियम साइज उबला मैश किया हुआ आलू

-150 ग्राम पनीर (कद्दूकस किया हुआ)

-1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर

-1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

-2 बड़े चम्मच कटा हरा धनिया

-1 छोटा चम्मच कटी हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच नमक

-½ छोटा चम्मच अजवायन

-तलने के लिए तेल या घी

ब्रोकली पराठा बनाने का तरीका

ब्रोकली पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पराठे के लिए आटा गूंथकर तैयार करें। इसके लिए एक बड़े कटोरे में मैदा, तेल और नमक मिलाकर सभी सामग्री में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए (लगभग आधा कप) नरम आटा गूंथ लें। आटे को तब तक गूंथते रहें, जब तक उससे नरम और चिकना आटा गूंथकर तैयार न हो जाए। अब तैयार आटे को किचन टॉवल से ढककर 30 मिनट के लिए अलग रख दें। इसके बाद पराठे के लिए भरावन तैयार करें। इसके लिए सभी भरावन सामग्री को एक बड़े कटोरे में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। नमक की जांच करने के बाद पराठा बनाना शुरू करें। इसके लिए आटे को दोबारा 30 सेकेंड तक गूंथकर 6 बराबर भागों में बांट लें। अब प्रत्येक भाग को बेलकर छोटी-छोटी गोल लोइयां बनाकर रख लें। अब बेलन की मदद से आटे को 4 इंच का गोला बनाकर उसमें 2 बड़े चम्मच भरावन लें और उसे अपनी हथेलियों के बीच रखकर गोल बनाएं। भरावन को गोले के बीच में रखें।

गोले के सिरों को एक साथ लाकर एक चिकनी, गोल लोई बनाएं। अपनी हथेलियों से लोई को धीरे से चपटा करें और अपनी उंगलियों के बीच घुमाकर उसे थोड़ा बड़ा करें। भरे हुए आटे को बेलने वाली सतह पर वापस रख दें। थोड़ा और सूखा आटा छिड़कें और पराठे को धीरे से बेलकर 6 इंच का गोला बनाएं। बेलते समय एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाएं। बेलते समय पराठे या चकले को घुमाते रहें। पराठे के किनारे बीच से पतले होने चाहिए। अब पराठा पकाने के लिए तवे को मीडियम तेज आंच पर गरम करें। पराठे को गरम तवे पर डालकर निचली सतह पर भूरे धब्बे आने तक पकाएं। पराठे को ठंडे तवे या बहुत गरम तवे पर न डालें। इस बात का ध्यान रखें कि यह मीडियम गरम होना चाहिए। एक चपटे करछुल से पराठे को पलटें और दूसरी तरफ भी पकाएं। दोनों तरफ 1-2 छोटे चम्मच घी या तेल लगाकर पराठे के कुरकुरा और अच्छी तरह से भूरा होने तक पकाएं। पराठे को पकाते समय करछुल के पिछले हिस्से से दबाते रहें। ब्रोकली पराठे को अचार और दही के साथ गरमागरम परोसें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
