बोरिंग लंच-डिनर को टेस्टी बना देगी चटपटी टमाटर पुदीने की चटनी, नोट करें रेसिपी

Tomato Pudina Chutney Recipe : अगर आप भी बोरिंग लंच और डिनर में चटपटा स्वाद भरना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं टमाटर पुदीना की टेस्टी चटनी की ये रेसिपी। यह रेसिपी ना सिर्फ स्वाद में बेहद कमाल है बल्कि सेहत को भी कई गजब के फायदे देती है। इस चटनी में टमाटर की खटास के साथ पुदीने की फ्रेशनेस और मसालों की जबरदस्त खुशबू है। जो इस चटनी के स्वाद को और भी ज्यादा खास बनाता है। आप इस चटनी को रोटी, चावल या स्नेक्स के तौर पर पकौड़ों के साथ परोस सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है स्वादिष्ट टमाटर पुदीने की चटनी।

टमाटर पुदीने की चटनी बनाने के लिए सामग्री -4 पके हुए टमाटर

-1 कप पुदीने की पत्तियां

-2 हरी मिर्च

-1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा

-5 लहसुन की कलियां

-1 छोटा प्याज

-नमक स्वादानुसार

-1 छोटा चम्मच जीरा

-2 छोटे चम्मच तेल

-2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया

-1 छोटा चम्मच नींबू का रस