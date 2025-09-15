बोरिंग लंच-डिनर को टेस्टी बना देगी चटपटी टमाटर पुदीने की चटनी, नोट करें रेसिपी
Tomato Pudina Chutney Recipe : अगर आप भी बोरिंग लंच और डिनर में चटपटा स्वाद भरना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं टमाटर पुदीना की टेस्टी चटनी की ये रेसिपी। यह रेसिपी ना सिर्फ स्वाद में बेहद कमाल है बल्कि सेहत को भी कई गजब के फायदे देती है। इस चटनी में टमाटर की खटास के साथ पुदीने की फ्रेशनेस और मसालों की जबरदस्त खुशबू है। जो इस चटनी के स्वाद को और भी ज्यादा खास बनाता है। आप इस चटनी को रोटी, चावल या स्नेक्स के तौर पर पकौड़ों के साथ परोस सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है स्वादिष्ट टमाटर पुदीने की चटनी।
टमाटर पुदीने की चटनी बनाने के लिए सामग्री
-4 पके हुए टमाटर
-1 कप पुदीने की पत्तियां
-2 हरी मिर्च
-1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा
-5 लहसुन की कलियां
-1 छोटा प्याज
-नमक स्वादानुसार
-1 छोटा चम्मच जीरा
-2 छोटे चम्मच तेल
-2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया
-1 छोटा चम्मच नींबू का रस
टमाटर पुदीने की चटनी बनाने का तरीका
टमाटर पुदीने की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को धोकर आधा काट लें। इसके बाद चटनी को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए टमाटर को बीच में से काटकर तवे पर हल्की आंच में भून लें। इसके बाद एक पैन में तेल गरम करके उसमें जीरा, लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का गोल्डन होने तक भून लें। अब एक मिक्सी में भुने हुए टमाटर, तड़के वाली सभी चीजें, पुदीना की पत्तियां, नमक और हरा धनिया डालकर बारीक पीस लें। अब तैयार चटनी को बाउल में निकालर ऊपर से नींबू का रस डालकर मिक्स करें। आपकी टेस्टी टमाटर पुदीना चटनी बनकर तैयार है। आप इसे इडली, पराठा, समोसा और पकौड़े के साथ सर्व कर सकते हैं।
