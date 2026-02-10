शाम की चाय के साथ बनाएं स्ट्रीट स्टाइल मटर पनीर टिक्की, नोट करें क्रंची फ्लेवर रेसिपी
Matar Paneer Tikki Recipe : अगर आप भी शाम की चाय के साथ वही पुराने आलू-प्याज के पकौड़े वाले स्नैक्स खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार अपनी प्लेट में मटर-पनीर का यह 'क्रंची ट्विस्ट' जरूर आजमाएं।
हर भारतीय रसोई में मटर और पनीर की जुगलबंदी हमेशा से 'सुपरहिट' रही है। लेकिन बात जब इन दोनों से तैयार स्ट्रीट स्टाइल टिक्की की होती है तो स्वाद अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। सर्दियों में मिलने वाले फ्रेश मटर की मिठास और पनीर का मखमली एहसास जब कुरकुरे ब्रेड क्रम्ब्स के साथ मिलते हैं, तो ऐसा जायका तैयार होता है जिसे चाय की चुस्की के साथ भूल पाना मुश्किल होता है। यह टिक्की सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि आपकी शाम की छोटी-मोटी भूख या खास मेहमानों के लिए एक शानदार ट्रीट हो सकती है। अगर आप भी शाम की चाय के साथ वही पुराने आलू-प्याज के पकौड़े वाले स्नैक्स खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार अपनी प्लेट में मटर-पनीर का यह 'क्रंची ट्विस्ट' जरूर आजमाएं।
मटर पनीर टिक्की बनाने के लिए सामग्री
-1 कप उबले और मैश किए हुए मटर
-150 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर
-2 मीडियम साइज उबले और मैश किए हुए आलू
-2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
-1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
-हरा धनिया बारीक कटा हुआ
-आधा चम्मच लाल मिर्च
-आधा चम्मच गरम मसाला
-एक चम्मच चाट मसाला
-स्वादानुसार नमक
-2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स या कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए
-तलने के लिए तेल
मटर पनीर टिक्की बनाने का तरीका
मटर पनीर टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैश किए हुए मटर, कद्दूकस किया हुआ पनीर और उबले हुए आलू के साथ अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें। इसके बाद ऊपर से सभी सूखे मसाले और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। टिक्की को अच्छी बाइंडिंग देने के लिए इसमें ब्रेड क्रम्ब्स या कॉर्नफ्लोर डालें। ऐसा करने से टिक्की बिना फटे कुरकुरी बनती है।
टिक्की को शेप दें- हथेलियों पर थोड़ा सा तेल लगाकर टिक्की के मिक्सचर से छोटी-छोटी गोल टिक्कियां तैयार कर लें। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके टिक्की को शैलो फ्राई करने के लिए पैन में रखकर मीडिम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेकें।
सर्विंग टिप- गरमा-गरम तैयार टिक्कियों को आप पुदीने की तीखी चटनी या इमली की मीठी सोंठ के साथ सर्व करने से पहले टिक्की के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें। ये टिप फॉलो करने से टिक्की का स्वाद दोगुना हो जाता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
