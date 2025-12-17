Hindustan Hindi News
know how to make soft and spongy non alcoholic christmas plum cake recipe without using rum or brandy
बिना रम-ब्रांडी के भी बनेगा परफेक्ट क्रिसमस प्लम केक, नोट करें सॉफ्ट और स्पॉन्जी रेसिपी

संक्षेप:

Dec 17, 2025 06:29 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
क्रिसमस का त्योहार सांता के उपहार के साथ कई तरह के सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक खाने का भी मौका होता है। इस त्योहार पर एक खास तरह का ट्रेडिशनल केक ज्यादातर घरों में जरूर बनाकर क्रिसमस पार्टी में सर्व किया जाता है। जी हां, इस केक का नाम है प्लम केक रेसिपी। आमतौर पर क्रिसमस केक बनाते समय उसमें रम या ब्रांडी का यूज किया जाता है। लेकिन आप अगर इनके बिना इस ट्रेडिशनल केक रेसिपी का मजा लेना चाहते हैं तो ये क्रिसमस प्लम केक परफेक्ट है। यह खास, खुशबूदार और फलों से भरा केक बनाने में थोड़ा समय जरूर लेता है, लेकिन इसका स्वाद आपकी मेहनत का जवाब हो सकता है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है क्रिसमस प्लम केक।

क्रिसमस प्लम केक बनाने के लिए सामग्री

सूखे फल और मिश्रण-

-किशमिश - 50 ग्राम

-कटे हुए काजू - 50 ग्राम

-टूटी-फ्रूटी - 50 ग्राम

-बारीक कटे हुए खजूर- 50 ग्राम

-संतरे का जूस - ½ कप ( रम/ब्रांडी ऑप्शनल )

-मैदा- 1½ कप

-चीनी- ¾ कप

-पिघला हुआ मक्खन- ½ कप

-दही- ¼ कप

-दूध- ¼ कप

मसाले-

-दालचीनी पाउडर- ½ छोटी चम्मच

-जायफल पाउडर- ¼ छोटी चम्मच

-लौंग पाउडर - ¼ छोटी चम्मच

अन्य सामग्री

-बेकिंग पाउडर- 1 छोटी चम्मच

-बेकिंग सोडा - ½ छोटी चम्मच

-वनीला एसेंस - 1 छोटी चम्मच

-नींबू का रस - 1 छोटी चम्मच

क्रिसमस प्लम केक बनाने की विधि

क्रिसमस प्लम केक बनाने के लिए सबसे पहले फलों को तैयार करें। इसके लिए एक सॉस पैन में कटे हुए सूखे फल (किशमिश, काजू, टूटी-फ्रूटी, खजूर) और संतरे का जूस डालें। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं, जब तक कि फल जूस को पूरी तरह सोख न लें और मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद मिश्रण को आंच से उतारकर पूरी तरह से ठंडा होने दें। इसके बाद ओवन को 180°C (350°F) पर प्रीहीट करें। एक 8 इंच के गोल बेकिंग टिन को मक्खन से ग्रीस करके उस पर थोड़ा मैदा छिड़कें या बेकिंग पेपर लगा दें। अब केक का बैटर तैयार करने के लिए एक बड़े कटोरे में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दालचीनी पाउडर, जायफल पाउडर और लौंग पाउडर को एक साथ छान लें। अब एक दूसरे कटोरे में पिघला हुआ मक्खन और चीनी डालकर अच्छी तरह से फेंटें, जब तक कि वह हल्का और क्रीमी न हो जाए। इसमें दही, दूध, वनीला एसेंस और नींबू का रस मिलाएं और फिर से फेंटें। अब धीरे-धीरे छाना हुआ सूखा मिश्रण (मैदा और मसाले) गीले मिश्रण में मिलाएं।

इसे हल्के हाथों से तब तक मिक्स करें जब तक कि बैटर चिकना न हो जाए (ओवरमिक्स न करें)। इसके बाद इसमें तैयार और ठंडे किए हुए फल (और अगर कोई बचा हुआ जूस हो तो वह भी) बैटर में डाल दें। बैटर को हल्के हाथों से मिलाएं ताकि फल पूरे घोल में अच्छी तरह से मिल जाएं। तैयार बैटर को बेकिंग टिन में डालकर ऊपर से काजू या किशमिश से गार्निश करें। इसे प्रीहीट किए हुए ओवन में 40 से 50 मिनट के लिए बेक करें। 40 मिनट के बाद, केक के बीच में एक टूथपिक डालकर चेक करें। अगर टूथपिक साफ निकलती है, तो केक बेक हो चुका है। केक को ओवन से निकालकर 10 मिनट के लिए टिन में ही ठंडा होने दें। इसके बाद, केक को बाहर निकालें और एक वायर रैक पर रखकर पूरी तरह से ठंडा करें। आपका स्वादिष्ट और खुशबूदार क्रिसमस प्लम केक तैयार है। इसे स्लाइस करके क्रिसमस पार्टी पर परोसें। यह केक एक एयरटाइट कंटेनर में कई दिनों तक अच्छा बना रहता है।

