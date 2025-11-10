Hindustan Hindi News
सर्दियों में बनाकर खाएं खट्टी मीठी रोस्टेड आंवला चटनी , स्मोकी स्वाद के साथ सेहत के लिए फायदेमंद रेसिपी

संक्षेप: Roasted Amla Chutney Recipe : यह चटनी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी होती है बल्कि विटामिन सी से प्रचुर होने की वजह से इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर मौसमी संक्रमण से भी बचाव करने में मदद करती है। आइए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है रोस्टेड आंवला चटनी की रेसिपी।

Mon, 10 Nov 2025 02:27 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Roasted Amla Chutney Recipe : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही भोजन की थाली का स्वाद भी बदलने लगता है। लोग अकसर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए सलाद के साथ कई तरह की चटनी बनाकर भी परोसते हैं। गर्मियों में अकसर ज्यादातर लोग धनिया-पुदीना की चटनी बनाकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन सर्दियां शुरू होते ही थाली में आंवला की चटनी अपनी जगह बनाने लगती है। यह चटनी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी होती है बल्कि विटामिन सी से प्रचुर होने की वजह से इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर मौसमी संक्रमण से भी बचाव करने में मदद करती है। इसका खट्टा-मीठा और हल्का स्मोकी स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आप भी अपने सेहत और खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो आइए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है रोस्टेड आंवला चटनी की रेसिपी।

रोस्टेड आंवला की चटनी बनाने के लिए सामग्री

-6 से 8 मीडियम साइज के आंवला

-2 हरी मिर्च

-1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा

-3 से 4 कलियां लहसुन

-एक मुट्ठी धनिया पत्ते

-नमक स्वादानुसार

-1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

-1 छोटा चम्मच नींबू का रस

-1 छोटा चम्मच तेल

रोस्टेड आंवला की चटनी बनाने का तरीका

रोस्टेड आंवला की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आंवलों को अच्छे से धोकर सुखा लें। इसके बाद आंवलों पर हल्का सा तेल लगाकर तवे पर भून लें। अगर आपके पास मिट्टी से बने चूल्हे की गरम राख हो तो उस पर भी आंवला को रोस्ट किया जा सकता है। आंवला को तब तक रोस्ट करें जब तक इनका रंग बदलकर हल्का सुनहरा न हो जाएं। इसके बाद आंवला को ठंडा होने के लिए रख दें। आंवला ठंडा होने पर इनके बीज अलग निकालकर मिक्सी में भुना आंवला, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया पत्ते और थोड़ा सा पानी डालकर सभी चीजों से दरदरी चटनी पीस लें। अब आंवला चटनी में नमक, भुना जीरा पाउडर और नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। आपकी टेस्टी और हेल्दी रोस्टेड आंवला चटनी बनकर तैयार है। आप इसे पराठों, दाल-चावल या स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं।

