वेस्ट से बेस्ट का जादू : बची हुई सब्जियों से मिनटों में तैयार करें मखमली 'शाही कोफ्ता', नोट करें रेसिपी
Shahi Kofta Recipe : एक ऐसी लजीज डिश, जिसे खाकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि यह जुगाड़ से बनी है। इस डिश की मखमली ग्रेवी और सॉफ्ट कोफ्तों का मेल किसी भी खास मौके की जान बन सकता है।
Shahi Kofta Recipe From Leftover Vegetables : रसोई में अक्सर थोड़ी-थोड़ी सब्जियां बच ही जाती हैं, जिन्हें दोबारा गर्म करके खाने में ना तो वो मजा रहता है और ना ही बच्चों और परिवार के सदस्यों का मूड। तो क्या इन सब्जियों को फेंकना ही एकमात्र विकल्प बचता है? क्या आप जानते हैं आप इन बची हुई साधारण सी सब्जियों का यूज करके परिवार के लिए एक 'रॉयल ट्रीट' बन सकती हैं। जी हां, बची हुई सब्जियों के मिश्रण से तैयार मखमली 'शाही मिक्स कोफ्ता' न सिर्फ खाने की बर्बादी को रोकता है, बल्कि आपके डिनर टेबल पर एक ऐसी लजीज डिश पेश करता है जिसे खाकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि यह जुगाड़ से बनी है। इस डिश की मखमली ग्रेवी और सॉफ्ट कोफ्तों का मेल किसी भी खास मौके की जान बन सकता है। खास बात तो यह है कि यह डिश खाने में इतनी लाजवाब बनती है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इसे आपने 'लेफ्टओवर' सब्जियों से बनाया है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है मखमली 'शाही कोफ्ता'।
मखमली 'शाही कोफ्ता' बनाने के लिए सामग्री
कोफ्ते के लिए
-2 कप बची हुई सूखी सब्जियां (जैसे आलू-गोभी, बीन्स, गाजर या पत्तागोभी)
-1 उबला हुआ आलू (बाइंडिंग के लिए)
-3-4 बड़े चम्मच बेसन
-2 बारीक कटी हरी मिर्च
-अदरक और हरा धनिया
कोफ्ते की ग्रेवी के लिए
-2 प्याज का पेस्ट
-3 टमाटर की प्यूरी
-1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
-10-12 काजू (भिगोकर पिसे हुए)
-आधा कप दही
-खड़े मसाले (तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची)
-मसाले (हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी)
मखमली 'शाही कोफ्ता' बनाने का तरीका
मखमली 'शाही कोफ्ता' बनाने के लिए सबसे पहले बची हुई सब्जियों को एक बड़े बाउल में डालकर अच्छी तरह मैश कर लें। इसके बाद इसमें उबला हुआ आलू, बेसन, हरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद छोटे-छोटे कोफ्ते के गोले बनाकर तैयार कर लें। अब इन कोफ्तों को तेल गरम करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब एक दूसरी कड़ाही में तेल गरम करके खड़े मसाले डालें। इसके बाद कड़ाही में प्याज का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें। प्याज भून जाने के बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कच्चापन निकलने तक पकाएं। अब इस स्टेज पर टमाटर की प्यूरी और सभी सूखे मसाले डालकर तब तक भूनें जब तक मसाला तेल न छोड़ दे।
रिच और क्रीमी टेक्सचर
अब गैस की आंच धीमी करके इसमें फेंटा हुआ दही और काजू का पेस्ट मिलाकर लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। जब ग्रेवी में उबाल आ जाए, तो अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा गरम पानी डालकर 10 मिनट तक और पकने दें।
फाइनल टच
आखिर में ग्रेवी में कसूरी मेथी और थोड़ा गरम मसाला डालकर लें। सर्व करने से ठीक पहले तैयार कोफ्ते ग्रेवी में डालें (पहले डालने से कोफ्ते टूट सकते हैं)। ऊपर से ताजी क्रीम या मलाई और हरा धनिया डालकर गार्निश करें।
