घर बैठे लें चाइनीज डिश का स्वाद, इस रेसिपी से बनाएं मशरूम मंचूरियन

अगर आप चाइनीज खाने के शौकीन हैं और हर वीकेंड एक नई रेसिपी ट्राई करने रेस्त्रां जाते हैं तो आपके टेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं ऐस ही एक चटपटी चाइनीज डिश मशरूम मंचूरियन। यह रेसिपी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। इसका स्वाद हर उम्र के व्यक्ति को बेहद पसंद आता है। इस रेसिपी का स्वाद एक बार चखने वाला लंबे समय तक आपकी कुकिंग की तारीफ करते नहीं थकेगा। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए रेस्त्रां स्टाइल मशरूम मंचूरियन रेसिपी।

मशरूम मंचूरियन बनाने का तरीका

मशरूम मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में कटे हुए मशरूम, मैदा, कॉर्नफ्लोर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च डालकर उसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लें। इस बात का खास ख्याल रखें कि बैटर बहुत ज्यादा पतला ना हो, वरना मशरूम पर कोटिंग अच्छी नहीं होगी। अब एक कड़ाही में तेल गरम करके मशरूम के टुकड़ों को बैटर में डुबोकर धीरे-धीरे तेल में डालकर गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। फ्राइड मशरूम बॉल्स को टिश्यू पेपर पर निकालकर उसका अतिरिक्त तेल निकल दें। इसके बाद मंचूरियन सॉस बनाने के लिए उसी कड़ाही में से अतिरिक्त तेल निकालकर 1 चम्मच तेल छोड़ दें। इस गर्म तेल में बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर कुछ देर भूनें। इसके बाद इसमें कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च डालकर तेज आंच पर 1-2 मिनट तक भूनें ताकि ये क्रंची बने रहें। इसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस, टोमैटो सॉस और सिरका डालकर अच्छी तरह मिलाएं। लास्ट में कॉर्नफ्लोर का घोल और नमक डालकर लगातार चलाते रहें ताकि सॉस गाढ़ा हो जाए। जब सॉस गाढ़ा हो जाए, तो इसमें तले हुए मशरूम बॉल्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आपके टेस्टी मशरूम मंचूरियन बनकर तैयार हैं। इन्हें हरे प्याज या धनिया पत्ती से गार्निश करके फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ सर्व करें।