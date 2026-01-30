पहली बार बना रही हैं सूजी का हलवा तो फॉलो करें ये रेसिपी, एक्सपर्ट भी करेंगे तारीफ

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

सूजी के हलवे की इस रेसिपी को फॉलो करने से ना सिर्फ आपका सूजी का हलवा टेस्टी बनेगा बल्कि दिखने में भी शाही लुक देगा। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है रेस्त्रां स्टाइल टेस्टी सूजी का हलवा।

Jan 30, 2026 02:58 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
नई दुल्हन से रसोई में पहली बार मीठा बनवाना हो या ईश्वर का भोग तैयार करना हो, सूजी का हलवा हर मौके पर पसंद किया जाता है। लेकिन आप अगर किसी भी वजह से पहली बार सूजी का हलवा बनाने जा रही हैं और चाहती हैं पहली बार में ही हर कोई आपकी कुकिंग का दीवाना हो जाए तो सूजी का हलवा बनाते समय इन टिप्स और ट्रिक का खास ख्याल रखें। सूजी के हलवे की इस रेसिपी को फॉलो करने से ना सिर्फ आपका सूजी का हलवा टेस्टी बनेगा बल्कि दिखने में भी शाही लुक देगा। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है रेस्त्रां स्टाइल टेस्टी सूजी का हलवा।

सूजी का हलवा बनाने के लिए सामग्री

-1 कप सूजी

-1 कप चीनी

-¾ से 1 कप घी

-3 कप पानी (दूध भी मिला सकते हैं)

-½ छोटी चम्मच इलायची पाउडर

-कटे हुए मेवे (बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश)

सूजी का हलवा बनाने की विधि

सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 3 कप पानी और चीनी डालकर गर्म करने के लिए रख दें। पानी को तब तक गर्म करें जब तक चीनी घुल न जाए। इसे उबालना नहीं है, बस गर्म करना है। (आप इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं)। अब एक कड़ाही में घी गर्म करें। घी गर्म होने पर कड़ाही में सूजी डालकर उसे मीडियम-स्लो आंच पर सूजी भूनें। सूजी को तब तक चलाएं जब तक सूजी का रंग भूनकर हल्का सुनहरा होकर उसमें से अच्छी खुशबू न आने लगे।

मेवे डालें- जब सूजी भुनकर तैयार होने वाली हो, तो उसमें कटे हुए मेवे डाल दें ताकि सूजी के साथ मेवे भी घी में हल्के रोस्ट हो जाएं। इसके बाद गैस की आंच को धीमा करके धीरे-धीरे चीनी वाला गर्म पानी कड़ाही में डालें। इस बात का खास ख्याल रखे कि सूजी में पानी डालते समय गर्म पानी के छींटे हाथ पर पड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें और लगातार चलाते हुए सावधानी से पानी डालें, ताकि सूजी में गांठें न बनें।

सूजी को पकाएं- सूजी को तब तक चलाते हुए पकाएं जब तक सूजी सारा पानी सोख न ले और हलवा कड़ाही के किनारों को छोड़ने न लगे। आखिर में हलवे में इलायची पाउडर और ऊपर से एक चम्मच घी और डालें। आपका टेस्टी सूजी का हलवा बनकर तैयार है।

सूजी के हलवे का स्वाद बढ़ाएंगे ये खास टिप्स

दानेदार हलवा- अगर आपको दानेदार हलवा पसंद है, तो 'मोटी सूजी' का इस्तेमाल करें।

केसरिया रंग- सूजी को केसरिया रंग देने के लिए आप इसमें चुटकी भर केसर या पीला रंग डालें, यह देखने में खूबसूरत और खाने में स्वादिष्ट लगेगा।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Recipe Corner

