बारिश के मौसम में बेहद टेस्टी लगता है पपीते का हलवा, बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखती है रेसिपी

बारिश का मौसम आते ही ना सिर्फ चाय के साथ गर्मा-गर्म पकौड़ों की बल्कि कुछ मीठा खाने की भी क्रेविंग तेज हो जाती है। मीठा का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल हलवे का ही आता है। आपने गाजर और सूजी का हलवा तो खूब और कई बार खाया होगा, लेकिन आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो कुछ अलग, टेस्टी और हेल्दी भी है। जी हां हम बात कर रहे हैं पपीते के हलवे की। पपीते का हलवा ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी और हेल्दी है बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है। फाइबर और विटामिन से भरपूर इस हलवे का स्वाद एक बार चखने वाला इसे लंबे समय तक याद रखता है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी पपीते का हलवा।

पपीते का हलवा बनाने के लिए सामग्री -1 पका हुआ पपीता

-1/2 लीटर दूध

-2 बड़े चम्मच घी

-1/2 कप चीनी या गुड़

-1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

-1 बड़ा चम्मच मेवे