बारिश के मौसम में बेहद टेस्टी लगता है पपीते का हलवा, बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखती है रेसिपी
Papaya Halwa Recipe : आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो कुछ अलग, टेस्टी और हेल्दी भी है। जी हां हम बात कर रहे हैं पपीते के हलवे की। पपीते का हलवा ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी और हेल्दी है बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है।
बारिश का मौसम आते ही ना सिर्फ चाय के साथ गर्मा-गर्म पकौड़ों की बल्कि कुछ मीठा खाने की भी क्रेविंग तेज हो जाती है। मीठा का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल हलवे का ही आता है। आपने गाजर और सूजी का हलवा तो खूब और कई बार खाया होगा, लेकिन आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो कुछ अलग, टेस्टी और हेल्दी भी है। जी हां हम बात कर रहे हैं पपीते के हलवे की। पपीते का हलवा ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी और हेल्दी है बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है। फाइबर और विटामिन से भरपूर इस हलवे का स्वाद एक बार चखने वाला इसे लंबे समय तक याद रखता है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी पपीते का हलवा।
पपीते का हलवा बनाने के लिए सामग्री
-1 पका हुआ पपीता
-1/2 लीटर दूध
-2 बड़े चम्मच घी
-1/2 कप चीनी या गुड़
-1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
-1 बड़ा चम्मच मेवे
पपीते का हलवा बनाने का तरीका
पपीते का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए पपीते को बड़े-बड़े टुकड़ों में काटकर उनके छिलके उतार लें। अब पपीते को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकरर एक बड़े बर्तन में रख दें। अब एक कड़ाही में घी डालकर धीमी आंच पर गर्म करें। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें पपीते के टुकड़े डालकर 5 मिनट तक भूनें। इसके बाद पपीते में दूध डालकर आंच को मीडियम करके दूध और पपीता को तब तक पकाएं, जब तक दूध पूरी तरह सूख न जाए। इस स्टेज पर कड़ाही में स्वादानुसार चीनी या फिर गुड़ डालकर तब तक पकने दें जब तक कि दूध पूरी तरह से सूख न जाए। इसके बाद हलवे में इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। हलवे को और दो मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर दें। आपका टेस्टी पपीते का हलवा बनकर तैयार है।
