पराठों के साथ बनाएं मसाला चाप की ये रेसिपी, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले

अगर आप रूटीन की आलू-गोभी जैसी सब्जियां खाकर बोर हो चुके हैं और आज के लंच में कुछ चटपटा और टेस्टी बनाकर खाना चाहते हैं तो ट्राई करें मुंह में पानी भर देनी वाली रेसिपी मसाला चाप। मसाला चाप की रिच और क्रीमी ग्रेवी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। इस रेसिपी का स्वाद पराठों के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है रेस्त्रां स्टाइल मसाला चाप रेसिपी।

मसाला चाप बनाने का तरीका

मसाला चाप बनाने के लिए सबसे पहले सोया चाप स्टिक्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर सुनहरा होने तक फ्राई करें। इसके बाद पैन में तेल गर्म करके उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर सभी चीजों को थोड़ी देर और भूनें। अब पैन में टमाटर की प्यूरी, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर तेल छोड़ने तक पकाएं। इसके बाद इसमें फेंटी हुई दही मिलाते हुए लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। जब आपको लगे कि ग्रेवी अच्छी तरह पक गई है तो उसमें पहले से फ्राई की हुई चाप डाल दें। ग्रेवी को क्रीमी टेक्चर देने के लिए आंच को कम कर दें। अब ग्रेवी में फ्रेश क्रीम, कसूरी मेथी, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाने के बाद ढक्कन लगाकर 5 मिनट धीमी आंच पर सोया चाप को पकने दें। इसके बाद चाप की ग्रेवी को धनिया पत्ती से गार्निश करके रोटी या पराठों के साथ सर्व करें।