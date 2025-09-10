पराठों के साथ बनाएं मसाला चाप की ये रेसिपी, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले know how to make masala chaap recipe tastes delicious with paranthas, रेसिपी - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीknow how to make masala chaap recipe tastes delicious with paranthas

पराठों के साथ बनाएं मसाला चाप की ये रेसिपी, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले

यह रेसिपी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। इस रेसिपी का स्वाद पराठों के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 09:58 AM
share Share
Follow Us on
पराठों के साथ बनाएं मसाला चाप की ये रेसिपी, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले

अगर आप रूटीन की आलू-गोभी जैसी सब्जियां खाकर बोर हो चुके हैं और आज के लंच में कुछ चटपटा और टेस्टी बनाकर खाना चाहते हैं तो ट्राई करें मुंह में पानी भर देनी वाली रेसिपी मसाला चाप। मसाला चाप की रिच और क्रीमी ग्रेवी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। इस रेसिपी का स्वाद पराठों के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है रेस्त्रां स्टाइल मसाला चाप रेसिपी।

मसाला चाप बनाने के लिए सामग्री

-500 ग्राम सोया चाप स्टिक्स

-1 कप दही

-1/2 कप फ्रेश क्रीम

-2-3 कटे हुए प्याज

-2 टमाटर प्यूरी

-1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

-तेल

-1 चम्मच गरम मसाला

-1 चम्मच धनिया पाउडर

- हल्दी

-लाल मिर्च पाउडर

-कसूरी मेथी

-नमक स्वादानुसार

मसाला चाप बनाने का तरीका

मसाला चाप बनाने के लिए सबसे पहले सोया चाप स्टिक्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर सुनहरा होने तक फ्राई करें। इसके बाद पैन में तेल गर्म करके उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर सभी चीजों को थोड़ी देर और भूनें। अब पैन में टमाटर की प्यूरी, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर तेल छोड़ने तक पकाएं। इसके बाद इसमें फेंटी हुई दही मिलाते हुए लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। जब आपको लगे कि ग्रेवी अच्छी तरह पक गई है तो उसमें पहले से फ्राई की हुई चाप डाल दें। ग्रेवी को क्रीमी टेक्चर देने के लिए आंच को कम कर दें। अब ग्रेवी में फ्रेश क्रीम, कसूरी मेथी, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाने के बाद ढक्कन लगाकर 5 मिनट धीमी आंच पर सोया चाप को पकने दें। इसके बाद चाप की ग्रेवी को धनिया पत्ती से गार्निश करके रोटी या पराठों के साथ सर्व करें।

Recipe Corner Recipes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।