घी या तेल से नहीं पानी से बनाएं मसाला पराठा, वेट लॉस वाले गिल्ट फ्री होकर लें पराठों का मजा

Dec 26, 2025 06:57 am IST
उत्तर भारत में परांठे सिर्फ एक मील नहीं बल्कि एक इमोशन हैं। सर्दियों में खासतौर पर लोग सुबह के नाश्ते में आलू, गोभी, मूली और मेथी जैसे स्टफ पराठों का स्वाद लेना पसंद करते हैं। लेकिन देसी घी से बने यही पराठे हेल्थ-कॉन्शियस लोगों के पसंदीदा होते हुए भी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाते हैं। अगर आप भी सुबह के नाश्ते में पराठों की कोई लो कैलोरी रेसिपी खोज रहे हैं तो ट्राई करें मसाला पानी पराठा। अच्छी बात यह है कि पानी पराठा ट्रेडिशनल परांठों से ज्यादा हेल्दी और टेस्टी होते हैं। इनमें डाली गई कई सब्जियों की स्टफिंग इन पराठों के न्यूट्रिएंट्स को और ज्यादा बढ़ा देती है। खास बात यह है कि ये वेट लॉस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने वालों के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता हैं। आइए जान लेते हैं क्या है लच्छेदार और मुलायम पानी पराठे बनाने का तरीका और इससे मिलने वाले गजब के फायदे।

पानी वाले पराठे बनाने के लिए सामग्री

- 2 कप गेहूं का आटा

-नमक स्वादानुसार

-जरूरत अनुसार पानी (आटा गूंथने और सेंकने के लिए)

-स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया, मसाले, जीरा, लाल मिर्च पाउडर

पानी वाले पराठे बनाने का तरीका

पानी वाले पराठे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लेकर उसमें नमक डालकर थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। आटा इतना नरम हो कि चिपके नहीं, लेकिन सॉफ्ट बना रहें। अब इस तैयार आटे को 20 मिनट ढककर रेस्ट करने के लिए रख दें। अगर स्टफ्ड पराठा बनाना चाहते हैं तो प्याज, मिर्च, मसाले की स्टफिंग तैयार करें। आप चाहे तो इसमें गोभी, गाजर भी डाल सकते हैं। अब आटे की लोई को सूखे आटे में लपेटकर पतली रोटी बेल लें। रोटी से लच्छा बनाने के लिए बेली रोटी पर थोड़ा पानी छिड़कें या ब्रश से पानी लगाकर इसे प्लेट्स की तरह मोड़कर रोल करके गोल लोई बना लें। फिर हल्का सूखा आटा लगाकर मोटा परांठा बेल लें।

तवे को अच्छी तरह गर्म करके परांठा डालकर दोनों तरफ से थोड़ा पानी छिड़ककर या ब्रश की मदद से पानी लगाएं। पराठे को मीडियम आंच पर सेंके। पानी लगाने से परांठा स्टीम होकर मुलायम और लच्छेदार बनेगा। दोनों तरफ हल्का ब्राउन होने तक सेंक लें। आपका टेस्टी और हेल्दी पानी पराठा बनकर तैयार है। आप इसे गरमागरम दही, अचार या चटनी के साथ परोस सकते हैं। ये परांठे ऑयल फ्री होने की वजह से क्रिस्पी और हल्के बनते हैं।

पानी वाले पराठे खाने के फायदे

वेट लॉस - पराठों में तेल या घी का यूज नहीं होने से ये कम कैलोरी वाले पराठे वजन कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं।

फाइबर से भरपूर - गेहूं के आटे से पाचन बना अच्छा रहता है और कब्ज की समस्या दूर होती है।

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने में मदद - पानी पराठा (बिना तेल/घी के तवे पर पका पानी का पराठा) डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए एक अच्छा कम फैट वाला विकल्प है, जो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने में मदद करता है।

