स्वाद में गाजर के हलवे से कम नहीं लौकी का हलवा, मुंह में डालते ही घुल जाती है रेसिपी

सर्दियों में मुंह का स्वाद बढ़ाने के साथ शरीर को गर्म रखने के लिए लोग मूंग दाल, गाजर जैसे कई तरह के हलवे बनाकर खाते हैं। लेकिन इस मौसम में एक और ऐसा हलवा है जो स्वाद और सेहत, दोनों ही मामलों में इन हलवों को टक्कर देता है। यह हलवा है लौकी का हलवा। फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर यह हलवा रसोई में मौजूद साधारण चीजों से बनकर तैयार हो जाता है। इसकी मिठास और स्वाद इतने बैलेंस्ड होते हैं कि इसे हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी लौकी का हलवा।

लौकी का हलवा बनाने के लिए सामग्री -1 किलो लौकी

-1 लीटर फुल क्रीम दूध

-5 चम्मच घी

-1 कप चीनी

-1/2 कप मावा

-10 काजू

-10 बादाम

-1 चम्मच इलायची पाउडर

-15 किशमिश