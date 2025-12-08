Hindustan Hindi News
स्वाद में गाजर के हलवे से कम नहीं लौकी का हलवा, मुंह में डालते ही घुल जाती है रेसिपी

Lauki Halwa Recipe : यह हलवा रसोई में मौजूद साधारण चीजों से बनकर तैयार हो जाता है। इसकी मिठास और स्वाद इतने बैलेंस्ड होते हैं कि इसे हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी लौकी का हलवा।

Dec 08, 2025 06:55 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में मुंह का स्वाद बढ़ाने के साथ शरीर को गर्म रखने के लिए लोग मूंग दाल, गाजर जैसे कई तरह के हलवे बनाकर खाते हैं। लेकिन इस मौसम में एक और ऐसा हलवा है जो स्वाद और सेहत, दोनों ही मामलों में इन हलवों को टक्कर देता है। यह हलवा है लौकी का हलवा। फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर यह हलवा रसोई में मौजूद साधारण चीजों से बनकर तैयार हो जाता है। इसकी मिठास और स्वाद इतने बैलेंस्ड होते हैं कि इसे हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी लौकी का हलवा।

लौकी का हलवा बनाने के लिए सामग्री

-1 किलो लौकी

-1 लीटर फुल क्रीम दूध

-5 चम्मच घी

-1 कप चीनी

-1/2 कप मावा

-10 काजू

-10 बादाम

-1 चम्मच इलायची पाउडर

-15 किशमिश

लौकी का हलवा बनाने का तरीका

लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें। ऐसा करते हुए लौकी का बीच का सख्त हिस्सा और बीज अलग कर दें। अब एक पैन में 2 चम्मच घी गर्म करके उसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालकर उसे 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएं ताकि लौकी का पानी सूखने के साथ उसका कच्चापन भी निकल जाए। इसके बाद पैन में दूध डालकर लौकी को लगातार करीब 20 मिनट तक चलाते हुए पकाएं ताकी दूध में लौकी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब हलवा गाढ़ा होने लगे तो उसमें चीनी डालकर पकाएं। 10 मिनट बाद हलवे में घी डालकर उसे हल्का भूरा होने तक पकाएं। इसके बाद हलवे में मावा और काजू, बादाम, किशमिश और इलायची पाउडर डालकर 2 मिनट तक और पकाएं। आपका टेस्टी और हेल्दी लौकी का हलवा बनकर तैयार है।

