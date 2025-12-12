आम-नींबू को स्वाद में पीछे छोड़ देगा इंस्टेंट धनिया आचार, नोट करें चटपटी रेसिपी
खाने का स्वाद और भूख, दोनों को बढ़ाने में भोजन की थाली में परोसी गई चटनी और आचार का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपने आज तक आम, नींबू, आंवला जैसी कई चीजों का आचार बनाकर खाया होगा। लेकिन आज हम आपके साथ आचार की एक यूनिक रेसिपी शेयर करने वाले हैं। इस यूनिक और टेस्टी आचार रेसिपी का नाम है हरे धनिया का आचार। इस आचार की खासियत यह है कि यह ना सिर्फ इंस्टेंट बनकर तैयार होता है बल्कि खाने में भी बेहद टेस्टी है। तो अगली बार जब सब्जी वाला भइया आपको सब्जी खरीदने पर फ्री में हरी मिर्च और धनिया दे तो झटपट बना डाले टेस्टी और इंस्टेंट हरे धनिया का आचार।
धनिया का आचार बनाने के लिए सामग्री
-1 कप बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया
-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
-3 लहसुन की कलियां कुटी हुई
-नमक स्वादानुसार
-1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
-2 बड़े चम्मच सरसों का तेल
-½ छोटा चम्मच हल्का लाल मिर्च पाउडर
धनिया का आचार बनाने का तरीका
धनिया का आचार बनाने के लिए कटे हुए हरे धनिया, हरी मिर्च और लहसुन को एक बाउल में डालें। इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस डालकर भी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें सरसों का तेल डालकर सभी चीजों को एक बार दोबारा अच्छी तरह मिक्स करें। आपका धनिया का इंस्टेंट आचार बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, चावल या साइड डिश की तरह परोस सकती हैं। इसके अलावा आप इस आचार को एयर‑टाइट जार में भी स्टोर करके रख सकते हैं।
