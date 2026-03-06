Hindustan Hindi News
सिर्फ 15 मिनट में बनाएं हरी मटर का चटपटा अचार, अब बोरिंग खाना भी लगेगा मजेदार!

Mar 06, 2026 11:44 am IST
Hari Matar Ka Achar Kyse Banaye : लोग अकसर घर पर अचार बनाने से इसलिए भी परहेज करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत के साथ तैयार होने में कई हफ्तों का समय लगता है। लेकिन ताजी मटर का यह अचार न केवल झटपट बनकर तैयार होता है, बल्कि अपनी खनकती रंगत और कुरकुरेपन से आपकी डाइनिंग टेबल की जान भी बन सकता है।

Green Peas Pickle Recipe : आलू-मटर की सब्जी हो या लंच में बनने वाला मटर पुलाव, हरी मटर हर किसी की पसंदीदा सब्जी होती है। लेकिन गर्मियों के शुरू होते ही हरी मटर का सीजन जाने लगता है। अगर आप हरी मटर का स्वाद गर्मियों में भी लेना चाहते हैं तो ट्राई करें हरी मटर का चटपटा मसालेदार अचार। मटर का अचार ना सिर्फ मुंह का जायका अच्छा करता है बल्कि आपकी भूख को भी डबल कर सकता है। इस अचार में मिलने वाला मटर का हल्का मीठापन जब राई की तीखी खटास और सरसों के तेल की सोंधी खुशबू के साथ घुलता है, तो साथ में परोसे गए पराठों का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। लोग अकसर घर पर अचार बनाने से इसलिए भी परहेज करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत के साथ तैयार होने में कई हफ्तों का समय लगता है। लेकिन ताजी मटर का यह अचार न केवल झटपट बनकर तैयार होता है, बल्कि अपनी खनकती रंगत और कुरकुरेपन से आपकी डाइनिंग टेबल की जान भी बन सकता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाते हैं हरी मटर का टेस्टी अचार।

हरी मटर का मसालेदार अचार बनाने के लिए सामग्री

-500 ग्राम ताजी हरी मटर (छिली हुई)

-1 कप सरसों का तेल

-2 चम्मच सिरका या नींबू का रस खटास

मसाले

-2 चम्मच सौंफ (दरदरी पिसी हुई)

-1 चम्मच राई (पिसी हुई)

-1 चम्मच पीली सरसों (पिसी हुई)

-1/2 चम्मच कलौंजी

-1/2 मेथी दाना

-2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 चम्मच हल्दी

-नमक स्वादानुसार

-एक चुटकी हींग

हरी मटर का मसालेदार अचार बनाने का तरीका

हरी मटर का मसालेदार अचार बनाने के लिए सबसे पहले मटर की ब्लांचिंग कर लें। इसके लिए सबसे पहले मटर को उबलते पानी में 2 मिनट के लिए डालकर फिर तुरंत ठंडे पानी में निकाल लें। ऐसा करने से मटर का हरा रंग बना रहता है। अब अचार बनाने के लिए मटर को अच्छी तरह सुखा लें। इसके लिए मटर को एक सूती कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए धूप में या पंखे के नीचे सुखाएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि मटर में नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना अचार खराब हो सकता है।

तेल गरम करें : सरसों के तेल को धुआं उठने तक गरम करने के बाद गैस बंद कर दें और उसे थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद अचार में मसाले मिलाने के लिए गुनगुने तेल में हींग, कलौंजी, मेथी और बाकी सभी पिसे हुए मसाले डाल दें। अब इस मसालेदार तेल में सूखी हुई मटर और सिरका डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

स्टोर करने का तरीका : तैयार हरी मटर के अचार को एक कांच के सूखे जार में भरकर 2-3 दिन धूप दिखाएं ताकि मसाले मटर के अंदर तक समा जाएं। आपका मटर का अचार बनकर तैयार हो चुका है।

हरी मटर के अचार का स्वाद बढ़ाएंगा ये टिप्स

-हरी मटर के अचार में आप थोड़ी सी अदरक के लच्छे और हरी मिर्च काट कर डाल सकते हैं, जिससे यह खाने में और भी 'क्रंची' लगेगा।

-अचार निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें।

मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

