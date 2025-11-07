वीकेंड पर है पार्टी का मूड तो बनाएं ढाबा स्टाइल चिकन करी, नोट करें शेफ रणवीर बरार की टेस्टी रेसिपी

संक्षेप: Dhaba Style Chicken Curry Recipe : आप इसे बैचलर्स स्पेशल चिकन करी भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह चिकन रेसिपी बेहद कम समय में बिना किसी ज्यादा मेहनत के झटपट बनकर तैयार हो जाती है।

Fri, 7 Nov 2025 12:57 PM

Bachelors Special Chicken Curry Recipe : त्योहारों के बाद अगर इस वीकेंड पर आपका अपने नॉनवेज लवर दोस्तों के साथ चिकन पार्टी करने का मूड है तो आप शेफ रणवीर बरार की ये ढाबा स्टाइल चिकन करी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यह रेसिपी बनाने में इतनी आसान और खाने में इतनी टेस्टी है कि आप इसे बैचलर्स स्पेशल चिकन करी भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह चिकन रेसिपी बेहद कम समय में बिना किसी ज्यादा मेहनत के झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है ट्रेडिशनल ढ़ाबा स्टाइल पंजाबी चिकन करी रेसिपी।

ढाबा स्टाइल चिकन करी बनाने के लिए सामग्री चिकन मैरिनेशन के लिए -750 ग्राम चिकन

-½ कप दही(फेंटा हुआ)

-नमक स्वाद अनुसार

-2-3 हरी मिर्च कटी हुई

-½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-2 हरी इलायची

-2 लौंग

चिकन करी बनाने के लिए सामग्री -1 बड़ा चम्मच घी

-½ बड़ा चम्मच तेल

-1 काली इलायची, कुटी हुई

-3-4 तेज पत्ते

-1 छोटा चम्मच जीरा

-2 लौंग

-1 बड़ा चम्मच अदरक, कटा हुआ

-6-7 लहसुन की कलियां, मोटे तौर पर कुचली हुई

-5-6 मीडियम साइज के प्याज, बारीक कटे हुए

-¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-नमक स्वाद अनुसार

-1½ छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-2 मीडियम साइज के टमाटर, बारीक कटे हुए

-2 बड़े चम्मच घी

-गार्निश करने के लिए हरा धनिया