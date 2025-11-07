Hindustan Hindi News
वीकेंड पर है पार्टी का मूड तो बनाएं ढाबा स्टाइल चिकन करी, नोट करें शेफ रणवीर बरार की टेस्टी रेसिपी

संक्षेप: Dhaba Style Chicken Curry Recipe : आप इसे बैचलर्स स्पेशल चिकन करी भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह चिकन रेसिपी बेहद कम समय में बिना किसी ज्यादा मेहनत के झटपट बनकर तैयार हो जाती है।

Fri, 7 Nov 2025 12:57 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Bachelors Special Chicken Curry Recipe : त्योहारों के बाद अगर इस वीकेंड पर आपका अपने नॉनवेज लवर दोस्तों के साथ चिकन पार्टी करने का मूड है तो आप शेफ रणवीर बरार की ये ढाबा स्टाइल चिकन करी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यह रेसिपी बनाने में इतनी आसान और खाने में इतनी टेस्टी है कि आप इसे बैचलर्स स्पेशल चिकन करी भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह चिकन रेसिपी बेहद कम समय में बिना किसी ज्यादा मेहनत के झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है ट्रेडिशनल ढ़ाबा स्टाइल पंजाबी चिकन करी रेसिपी।

ढाबा स्टाइल चिकन करी बनाने के लिए सामग्री

चिकन मैरिनेशन के लिए

-750 ग्राम चिकन

-½ कप दही(फेंटा हुआ)

-नमक स्वाद अनुसार

-2-3 हरी मिर्च कटी हुई

-½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-2 हरी इलायची

-2 लौंग

चिकन करी बनाने के लिए सामग्री

-1 बड़ा चम्मच घी

-½ बड़ा चम्मच तेल

-1 काली इलायची, कुटी हुई

-3-4 तेज पत्ते

-1 छोटा चम्मच जीरा

-2 लौंग

-1 बड़ा चम्मच अदरक, कटा हुआ

-6-7 लहसुन की कलियां, मोटे तौर पर कुचली हुई

-5-6 मीडियम साइज के प्याज, बारीक कटे हुए

-¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-नमक स्वाद अनुसार

-1½ छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-2 मीडियम साइज के टमाटर, बारीक कटे हुए

-2 बड़े चम्मच घी

-गार्निश करने के लिए हरा धनिया

चिकन करी तैयार करने का तरीका

चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में चिकन, दही, नमक, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इलायची पाउडर और लौंग डालकर अच्छी तरह सभी चीजों को मिलाकर 15-20 मिनट के लिए मैरीनेट होने के लिए अलग रख दें। इसके बाद एक कढ़ाई में घी गरम करके उसमें थोड़ा सा तेल डालकर बड़ी इलायची, तेजपत्ता, जीरा और लौंग डालकर खुशबू आने तक भूनें। इसके बाद अदरक और लहसुन डालकर उसे भी खुशबू आने तक भूनें। इसके बाद कढ़ाई में प्याज डालकर भूरा होने तक भूनें। अब इस स्टेज पर कढ़ाई में हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाते हुए थोड़ी देर भूनते हुए पकाएं। इसके बाद कढ़ाई में टमाटर डालकर ढककर तब तक पकाएं जब तक टमाटर पककर तेल न छोड़ दें। इसके बाद कढ़ाई में मैरीनेट किया हुआ चिकन डालकर अच्छी तरह मिलाते हुए तब तक पकाएं जब तक घी ऊपर तैरने न लगे। अब इस स्टेज पर चिकन में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब चिकन को ढककर पकाएं। चिकन जब पक जाए तो उसे ऊपर से हरा धनिया काटकर गार्निश करें। आप इस ढाबा स्टाइल चिकन को रोटी-चावल के साथ सर्व कर सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
