मुंह में पानी भर देंगे क्रिस्पी जूसी फिश पकौड़ा, नोट करें चटपटी स्नैक्स रेसिपी

Wed, 29 Oct 2025 09:58 AM

Machli Ke Pakora Ki Recipe : ज्यादातर तीज-त्योहार निकलने के बाद मन अगर नॉनवेज की कोई चटपटी स्नैक्स रेसिपी खाने का कर रहा है तो ट्राई कर सकते हैं मछली के जूसी और क्रिस्पी चटपटे पकौड़े। मछली के पकौड़े खाने में जितने टेस्टी होते हैं बनाने में उतने ही आसान होते हैं। आप इन पकौड़ों को शाम की चाय के साथ हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए फिश की यह चटपटी स्नैक्स रेसिपी आपके मुंह का जायका बदलकर रख देगी। इन पकौड़ों का स्वाद एक बार चखने वाला आपसे इसकी रेसिपी बार-बार पूछेगा। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं चटपटे क्रिस्पी मछली के पकौड़े।

फिश पकौड़ा बनाने के लिए सामग्री -500 ग्राम फिश

मैरीनेशन के लिए- -1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

-1 छोटा चम्मच नमक

पकौड़ों के बैटर के लिए- -200 ग्राम बेसन

-पानी

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच हल्दी(कुटी हुई)

-1/2 छोटा चम्मच जीरा

-1 छोटा चम्मच नमक

-डीप फ्राई करने के लिए तेल

-चाट मसाला

-¼ छोटा चम्मच बेकिंग सोडा