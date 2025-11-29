वीकेंड पर बनाएं बिहार की ट्रेडिशनल चंपारण मटन करी, रेसिपी पूछने दूर से आएंगे लोग
Champaran Mutton Curry Recipe : मसालों में लिपटा मटन ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी होता है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। आप इस मटन करी को चावल और रोटी, दोनों के साथ परोस सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है बिहार स्पेशल चंपारण मटन करी।
Champaran Mutton Curry Recipe : अगर आप अपने वीकेंड को दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जायकेदार बनाना चाहते हैं तो बिहार की स्पेशल नॉनवेज चंपारण मटन करी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। जी हां, अगर अब तक आपको यही लगता रहा है कि बिहार का सिर्फ लिट्टी-चोखा ही फेमस है तो आपको बता दें,बिहार के इस राष्ट्रीय भोजन के अलावा यहां के चंपारण जिले का 'चंपारण मटन करी' के चर्चे भी दूर-दूर तक फैले हुए हैं। मसालों में लिपटा मटन ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी होता है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। आप इस मटन करी को चावल और रोटी, दोनों के साथ परोस सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है बिहार स्पेशल चंपारण मटन करी।
चंपारण मटन करी बनाने के लिए सामग्री
-500 ग्राम मटन
-300 ग्राम प्याज
-2 साबुत लहसुन
-3 चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
-नमक स्वादानुसार
-2 चम्मच धनिया पाउडर
-2 चम्मच हल्दी पाउडर
-2 चम्मच मिर्च पाउडर
-2 चम्मच गरम मसाला पाउडर
-1 चम्मच साबुत गरम मसाला
-1 कप सरसों तेल
-1/2 चम्मच सौंफ पाउडर
-1 चम्मच दालचीनी
-2 तेजपत्ता
-1/2 चम्मच जीरा
-1/2 चम्मच काली मिर्च
-1/2 चम्मच लौंग
-1 चम्मच धनिया पत्ता
-1/2 कप दही
चंपारण मटन करी बनाने का तरीका
चंपारण मटन करी बनाने के लिए सबसे पहले मटन को अच्छी तरह धोकर साफ करके के बाद एक बर्तन में रख लीजिए। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें जीरा, तेज पत्ता, प्याज, गरम मसाला, अदरक-लहसुन पेस्ट और नमक डालकर एक मिनट तक पकाएं। इसके बाद एक मिनट बाद इसमें मटन के साथ हल्दी पाउडर और बाकी बचे मसाले डालकर कुछ देर तक पकाएं। लगभग 15 मिनट बाद मटन में दही के साथ काली मिर्च, गरम मसाला और लौंग डालकर एक बार दोबारा सभी चीजों को अच्छी तरह चलाकर मटन को ढक दें। मटन को लगभग 20 मिनट पकाने के बाद गैस बंद करके ऊपर से धनिया पत्ता डालकर कुछ देर बाद रोटी या चावल के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।