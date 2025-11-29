Hindustan Hindi News
वीकेंड पर बनाएं बिहार की ट्रेडिशनल चंपारण मटन करी, रेसिपी पूछने दूर से आएंगे लोग

संक्षेप:

Sat, 29 Nov 2025 03:58 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Champaran Mutton Curry Recipe : अगर आप अपने वीकेंड को दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जायकेदार बनाना चाहते हैं तो बिहार की स्पेशल नॉनवेज चंपारण मटन करी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। जी हां, अगर अब तक आपको यही लगता रहा है कि बिहार का सिर्फ लिट्टी-चोखा ही फेमस है तो आपको बता दें,बिहार के इस राष्ट्रीय भोजन के अलावा यहां के चंपारण जिले का 'चंपारण मटन करी' के चर्चे भी दूर-दूर तक फैले हुए हैं। मसालों में लिपटा मटन ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी होता है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। आप इस मटन करी को चावल और रोटी, दोनों के साथ परोस सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है बिहार स्पेशल चंपारण मटन करी।

चंपारण मटन करी बनाने के लिए सामग्री

-500 ग्राम मटन

-300 ग्राम प्याज

-2 साबुत लहसुन

-3 चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

-नमक स्वादानुसार

-2 चम्मच धनिया पाउडर

-2 चम्मच हल्दी पाउडर

-2 चम्मच मिर्च पाउडर

-2 चम्मच गरम मसाला पाउडर

-1 चम्मच साबुत गरम मसाला

-1 कप सरसों तेल

-1/2 चम्मच सौंफ पाउडर

-1 चम्मच दालचीनी

-2 तेजपत्ता

-1/2 चम्मच जीरा

-1/2 चम्मच काली मिर्च

-1/2 चम्मच लौंग

-1 चम्मच धनिया पत्ता

-1/2 कप दही

चंपारण मटन करी बनाने का तरीका

चंपारण मटन करी बनाने के लिए सबसे पहले मटन को अच्छी तरह धोकर साफ करके के बाद एक बर्तन में रख लीजिए। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें जीरा, तेज पत्ता, प्याज, गरम मसाला, अदरक-लहसुन पेस्ट और नमक डालकर एक मिनट तक पकाएं। इसके बाद एक मिनट बाद इसमें मटन के साथ हल्दी पाउडर और बाकी बचे मसाले डालकर कुछ देर तक पकाएं। लगभग 15 मिनट बाद मटन में दही के साथ काली मिर्च, गरम मसाला और लौंग डालकर एक बार दोबारा सभी चीजों को अच्छी तरह चलाकर मटन को ढक दें। मटन को लगभग 20 मिनट पकाने के बाद गैस बंद करके ऊपर से धनिया पत्ता डालकर कुछ देर बाद रोटी या चावल के साथ सर्व करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
