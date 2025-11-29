वीकेंड पर बनाएं बिहार की ट्रेडिशनल चंपारण मटन करी, रेसिपी पूछने दूर से आएंगे लोग

संक्षेप: Champaran Mutton Curry Recipe : मसालों में लिपटा मटन ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी होता है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। आप इस मटन करी को चावल और रोटी, दोनों के साथ परोस सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है बिहार स्पेशल चंपारण मटन करी।

Sat, 29 Nov 2025 03:58 PM

Champaran Mutton Curry Recipe : अगर आप अपने वीकेंड को दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जायकेदार बनाना चाहते हैं तो बिहार की स्पेशल नॉनवेज चंपारण मटन करी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। जी हां, अगर अब तक आपको यही लगता रहा है कि बिहार का सिर्फ लिट्टी-चोखा ही फेमस है तो आपको बता दें,बिहार के इस राष्ट्रीय भोजन के अलावा यहां के चंपारण जिले का 'चंपारण मटन करी' के चर्चे भी दूर-दूर तक फैले हुए हैं। मसालों में लिपटा मटन ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी होता है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। आप इस मटन करी को चावल और रोटी, दोनों के साथ परोस सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है बिहार स्पेशल चंपारण मटन करी।

चंपारण मटन करी बनाने के लिए सामग्री -500 ग्राम मटन

-300 ग्राम प्याज

-2 साबुत लहसुन

-3 चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

-नमक स्वादानुसार

-2 चम्मच धनिया पाउडर

-2 चम्मच हल्दी पाउडर

-2 चम्मच मिर्च पाउडर

-2 चम्मच गरम मसाला पाउडर

-1 चम्मच साबुत गरम मसाला

-1 कप सरसों तेल

-1/2 चम्मच सौंफ पाउडर

-1 चम्मच दालचीनी

-2 तेजपत्ता

-1/2 चम्मच जीरा

-1/2 चम्मच काली मिर्च

-1/2 चम्मच लौंग

-1 चम्मच धनिया पत्ता

-1/2 कप दही