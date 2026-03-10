'अरबी के पतौड़' का असली जायका लेने के लिए ट्राई करें ये रेसिपी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे मेहमान!
अरबी के पत्तों की सब्जी स्वाद और सेहत का जबरदस्त कॉम्बो है। इस सब्जी को लोग पतौड़, पातरा या रिकवच के नाम से भी जानते हैं। बेसन के चटपटे घोल और इमली की खटास के साथ लिपटे ये कोमल पत्ते जब भाप में पककर कुरकुरे होने तक तले जाते हैं, तो इनका स्वाद किसी भी शाही पकवान से कम नहीं लगता है। इसका क्रिस्पी चटपटा स्वाद हर उम्र के व्यक्ति को बेहद पसंद आता है। अगर इस वीकेंड आप भी परिवार के लिए कोई टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाने की सोच रही हैं तो ट्राई करें अरबी के पत्तों की सब्जी की यह आसान रेसिपी।
अरबी के पत्तों के पतौड़ बनाने के लिए सामग्री
-8-10 फ्रेश अरबी के पत्ते (अच्छी तरह धुले हुए)
-2 कप बेसन (पेस्ट के लिए)
-1/2 चम्मच हल्दी
-1 चम्मच लाल मिर्च
-1 चम्मच धनिया पाउडर
-आधा चम्मच गरम मसाला
-2 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
-1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर
-नींबू का रस (गले में होने वाली खुजली को रोकने के लिए)
-स्वादानुसार नमक
तड़के के लिए- तेल, अजवाइन, सफेद तिल और हींग
अरबी के पत्तों के पतौड़ बनाने की विधि
अरबी के पत्तों के पतौड़ बनाने के लिए सबसे पहले बेसन का पेस्ट बनाकर तैयार करें। इसके लिए एक बाउल में बेसन और ऊपर बताए गए सभी मसाले, अदरक-लहसुन का पेस्ट और अमचूर डालकर धीरे-धीरे पानी डालते हुए गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लें। इस बात का खास ख्याल रखें कि घोल ज्यादा पतला न हो। अब अरबी के पत्तों पर लेयरिंग करने के लिए अरबी के पत्ते की पीछे वाली मोटी डंठल को चाकू से हल्का छीलकर निकाल लें। इसके बाद एक पत्ता उल्टा करके रखें और उस पर बेसन का पेस्ट फैलाएं। अब इसी के ऊपर दूसरा पत्ता रखें और फिर पेस्ट लगाएं। ऐसे 3-4 पत्तों की परत बनाकर तैयार कर लें। अब दोनों किनारों को मोड़कर एक टाइट रोल बना लें। ऐसा करते हुए पत्तों के किनारों को बेसन से चिपका दें।
स्टीम दें
एक कढ़ाही में पानी गरम करके उस पर छलनी रखें। पहले से तैयार इन रोल्स को छलनी पर रखकर ढक्कन लगाकर 15-20 मिनट तक भाप में पकाएं। पकने के बाद इन्हें ठंडा होने दें और फिर गोल-गोल टुकड़ों (पकोड़ों की तरह) में काट लें।
फ्राई करें
अरबी के पत्तों से क्रिस्पी स्नैक या ग्रेवी तैयार करने के लिए एक पैन में थोड़ा तेल गरम करके उसमें अजवाइन और तिल डालने के बाद इन टुकड़ों को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक शैलो फ्राई करें। अगर आप इसे सब्जी की तरह खाना चाहते हैं, तो प्याज-टमाटर का मसाला भूनकर उसमें इन तले हुए टुकड़ों को डालकर थोड़ी ग्रेवी तैयार कर लें। आपके टेस्टी अरबी के पत्तों के पतौड़ बनकर तैयार हैं।
अरबी के पत्तों के पतौड़ का स्वाद बढ़ाएंगे ये टिप्स
-अरबी के पत्तों में प्राकृतिक रूप से थोड़ी खुजली होती है, इसलिए बेसन के घोल में अमचूर, इमली का पानी या नींबू डालना कभी न भूलें।
-अरबी बादी (gastric) होती है, इसलिए तड़के में अजवाइन और हींग का इस्तेमाल इसे सुपाच्य बनाता है।
