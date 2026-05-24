ना आटा गूंथने का टेंशन ना सेंकने का! एकसाथ बनाएं 10 आलू के पराठे, पराठा बनाने की ये ट्रिक आपने पहले नहीं देखी होगी
मेहमान आने वाले हैं और आलू के पराठे की फरमाइश है, तो झंझट भरा काम सोचकर घबराए नहीं। अब आलू के पराठे भी आप मिनटों में बना सकती हैं, बस आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए।
आलू के पराठे हर घर में खूब बनाये और खाये जाते हैं। कोई मेहमान आया हो या फिर नाश्ते में कुछ हैवी खाना हो, हर किसी की जुबान पर एक ही नाम होता है आलू का पराठा। वैसे तो आलू के पराठे बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन इसे बनाने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। पहले आलू उबालो फिर उन्हें मैश करो, फ्राई करो और फिर आटे गूंथों और उसमें भरकर बेलो। इतना सबकुछ करने के बारे में सोचकर ही थकान लगने लगती है और जब कई लोगों के लिए पराठे बनाने हो, तो बेहोशी आने लगती है। अगर आप भी आलू के पराठे खाने की शौकीन हैं लेकिन बनाना कुछ खास पसंद नहीं है, तो हम आपके लिए आसान ट्रिक लेकर आ चुके हैं। सीरीन ने अपनी किचन से आलू के पराठे बनाने का सबसे आसान तरीके शेयर किया है। इस तरीके में ना आपको ज्यादा आटा गूंथना पड़ेगा और ना ही सेंकने का झंझट होगा।
आलू का पराठा बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए-
1/2 किलो आटा
4 मैश किए हुए आलू
1 छोटा चम्मच नमक
1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
4-5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
1/3 कप कटा हुआ हरा प्याज
एक मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया
आवश्यकतानुसार तेल या घी
आलू उबालने और आटा गूंथने का तरीका
सबसे पहला काम तो यही है कि आपको आलू उबालने के लिए कुकर में ज्यादा या बिल्कुल कम पानी नहीं रखना है। साथ में नमक भी डाल दें, जिससे आलू जल्दी गल जाए और फूटे भी नहीं। जबतक आलू उबल रहे हैं, तब तक बारी हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च, अदरक वगैरह काटकर रख लें। आलू उबल जाने पर इन्हें छील लें और मैश करें। माप के अनुसार लिए आटे में मैश किए हुए आलू को डालें साथ में सभी कटी हुई चीजों को डालें, नमक स्वादानुसार रहेगा, अब आटे के साथ इसे अच्छे से गूंथ लें। अगर जरूरत लगे तो थोड़ा पानी भी डालें। इस तरह से आपका आलू वाला डो रेडी हो चुका है।
अब सेंकना कैसे है
पहले आलू के साथ गूंथे हुए पराठों के साथ लोई बना लें और हल्के हाथों से इन्हें बेल लें। सभी लोई को बनाकर ऐसे ही बेलकर रखते जाएं। फिर तवा गरम करें और इन पराठों को हल्का दोनों तरफ से सेंक लें। पूरी तरीके से नहीं सेंकना है, बस हल्का सेंकें और प्लेट में निकालकर रख लें। ध्यान रखें कि तेल या घी में नहीं सेंकना है।
फ्रोजन आलू का पराठा
जब सेंकें हुए पराठे हल्के ठंडे हो जाए, तब बटर पेपर बिछाएं और उस पर पराठा रखें, फिर इसके ऊपर बटर पेपर लगाएं और फिर दूसरा पराठा रखें। ऐसे करते हुए पेपर की लेयर के साथ पराठा रखते जाएं। इसे आप जिप लॉक बैग में रखें और फ्रिजर में स्टोर कर लें। अब आपको नाश्ते में खाना हो या किसी मेहमान के लिए आलू के कई पराठे बनाने हो, आप बस इन्हें तवे पर तेल या घी के साथ सेंककर चटनी-दही के साथ सर्व करें। इससे क्या होगा कि आपकी तुरंत वाली मेहनत बचेगी और सभी को टेस्टी-गर्म पराठे भी खाने को मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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