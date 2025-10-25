Hindustan Hindi News
बच्चों के टिफिन के लिए बेस्ट है फटाफट बनने वाले ये पनीर डोनट्स, नोट कर लें रेसिपी

संक्षेप: Paneer Recipe: बच्चे स्कूल में लंचबॉक्स में कुछ टेस्टी चीज खाना चाहते हैं और आप कुछ हेल्दी देना चाहती हैं तो फटाफट से ये गेंहू के आटे के साथ मिलाकर बना हुआ पनीर डोनट की रेसिपी नोट कर लें। जो सुबह की भागदौड़ में भी आराम से बन जाएगा।

Sat, 25 Oct 2025 08:22 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
त्योहारों की छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। साथ ही बच्चों के टिफिन में हर दिन कुछ नया और टेस्टी देने की डिमांड भी स्टार्ट हो गई है। ऐसे में मॉम्स की मुश्किल बढ़ जाती है कि सुबह के समय फटाफट बन जाने वाली डिश जो ना केवल बच्चों को टेस्टी लगे बल्कि वो हेल्दी भी हो। ऐसे में ये पनीर डोनट्स की रेसिपी को नोट कर लें। जिसे बनाना आसान है और ये प्रोटीन पैक भी है। तो बस फटाफट से नोट कर लें पनीर डोनट्स बनाने की ये रेसिपी।

पनीर डोनट्स बनाने की सामग्री

200 ग्राम पनीर

2 उबले हुए आलू

आधा कप पोहा

नमक स्वादानुसार

चिली फ्लेक्स एक चम्मच

ओरेगेनो एक चम्मच

पानी

गेंहू का आटा

ब्रेड क्रम्ब्स

पनीर डोनट्स बनाने की रेसिपी

  • सबसे पोहे को अच्छी तरह से धोकर पानी को पूरी तरह से छान लें। अब पोहे को 5 मिनट के लिए छोड़ दें। जिससे कि ये पोहे फूल जाएं।
  • अब किसी बड़े बाउल में उबले आलू को घिसकर लें।
  • साथ ही पनीर को भी घिस लें। साथ ही पनीर और आलू में भीगे हुए पोहे मिला दें।
  • अब इसमे मसाले नमक स्वादानुसार, कुटी लाल मिर्च, ओरेगेनो डालकर मिक्स करें।
  • अच्छी तरह से मिक्स कर गूंथे आटे जैसा तैयार कर लें।
  • अब किसी प्लेट में गेंहू के आटे की स्लरी तैयार करें। आटे में पानी और थोड़ा सा नमक डालें और पतला घोल बना लें।
  • एक प्लेट में ब्रेड क्रम्ब्स भी रख लें।
  • अब तैयार मिक्सचर को हाथों पर लेकर गोल टिक्की बनाएं।
  • इस टिक्की को गेंहू के आटे वाले घोल में डालें और फिर उसमे से निकालकर ब्रेड क्रम्ब्स में रखें अच्छी तरह से लपेटें।
  • नॉनस्टिक तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर इन तैयार टिक्कियों को तवे पर रख दें। अब उंगली से बीच में डोनट की तरह छेद कर दें।
  • दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेंक लें।
  • अगर एयरफ्रायर घर में मौजूद है तो उसमे हल्का तेल लगाकर तैयार डोनट को फ्राई होने के लिए रख दें। बस मिनटों में तैयार हो जाएगा मजेदार क्रिस्पी हेल्दी डोनट्स। जिसे बच्चे टिफिन में खाकर खुश हो जाएंगे।

Recipe Corner

