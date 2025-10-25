बच्चों के टिफिन के लिए बेस्ट है फटाफट बनने वाले ये पनीर डोनट्स, नोट कर लें रेसिपी

त्योहारों की छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। साथ ही बच्चों के टिफिन में हर दिन कुछ नया और टेस्टी देने की डिमांड भी स्टार्ट हो गई है। ऐसे में मॉम्स की मुश्किल बढ़ जाती है कि सुबह के समय फटाफट बन जाने वाली डिश जो ना केवल बच्चों को टेस्टी लगे बल्कि वो हेल्दी भी हो। ऐसे में ये पनीर डोनट्स की रेसिपी को नोट कर लें। जिसे बनाना आसान है और ये प्रोटीन पैक भी है। तो बस फटाफट से नोट कर लें पनीर डोनट्स बनाने की ये रेसिपी।