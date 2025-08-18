बच्चों के स्कूल लंच में बनाकर भेजें टेस्टी पनीर फ्रैंकी रोल, डिब्बा खाली करके ही आएंगे घर kids school lunch recipe know how to make tasty paneer frankie rolls recipe at home in hindi, रेसिपी - Hindustan
बच्चों के स्कूल लंच में बनाकर भेजें टेस्टी पनीर फ्रैंकी रोल, डिब्बा खाली करके ही आएंगे घर

Chilli Paneer Frankie : प्रोटीन रिच यह रेसिपी बढ़ते बच्चों के स्वाद और सेहत, दोनों का खास ख्याल रखती है। बच्चें पनीर फ्रैंकी रोल को बड़े चाव से खाते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं बाजार स्टाइल मम्मी की किचन में कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी पनीर फ्रैंकी रोल।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 02:21 PM
अगर ज्यादातर मांओं की तरह सुबह उठते ही आपकी भी पहली टेंशन यही रहती है कि बच्चों के स्कूल लंच में ऐसा क्या बनाकर दें, जो हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी हो, बच्चे जिसे खाने में नाक-मुंह भी ना बनाएं तो आप बिना स्ट्रेस लिए कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकती हैं पनीर फ्रैंकी रोल। प्रोटीन रिच यह रेसिपी बढ़ते बच्चों के स्वाद और सेहत, दोनों का खास ख्याल रखती है। बच्चें पनीर फ्रैंकी रोल को बड़े चाव से खाते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं बाजार स्टाइल मम्मी की किचन में कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी पनीर फ्रैंकी रोल।

पनीर फ्रैंकी रोल बनाने के लिए सामग्री

-100 ग्राम कद्दुकस किया हुआ पनीर

-4 मैदे की रोटियां

-2 आलू

-1/4 बंदगोभी

-1 गाजर

-1/2 बड़ा चम्मच चाट मसाला

-1/4 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर

-1/2 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर-

-1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर

-1 बड़ा चम्मच अमचूर

-1/2 बड़ा चम्मच चाट मसाला

-2 बड़े चम्मच हरा धनिया

-2 बड़े चम्मच नींबू का रस

-तेल जरूरत अनुसार

-नमक स्वादानुसार

पनीर फ्रैंकी रोल बनाने का तरीका

पनीर फ्रैंकी रोल बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को छीलकर मैश कर लें। इसके बाद पनीर को कद्दूकस कर लें। अब इसमें आलू, नींबु का रस, हल्दी पाउडर, आमचूर, चाट मसाला, स्‍वादानुसार नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण से लंबे आकार के कबाब बनाकर तैयार कर लें। इसके बाद गैस को मीडियम आंच पर करके एक तवा चढ़ाकर थोड़ा सा तेल डालकर गर्म होने दें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें पहले से तैयार किए हुए कबाब डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। अब गाजर और बंदगोभी को पतला-पतला काटकर एक बाउल में रखकर उसमें चाट मसाला और नमक मिलाकर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। अब कबाब को तवे से निकालकर एक प्लेट में रखें। तवे पर मैदे की रोटी रखकर हल्का गर्म कर लें। जब रोटी गर्म हो जाए तो इसमें एक पनीर कबाब रखकर ऊपर से थोड़ी सी गाजर और बंदगोभी डाल दें। साथ ही थोडा़ सा चाट मसाला और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर भी छिड़क दें। आपका टेस्टी पनीर फ्रैंकी रोल बनकर तैयार है। आप इसे गरमा गरम सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व करें।

