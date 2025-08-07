बच्चों के टिफिन में दें झटपट बन जाने वाले ये रेशमी पराठे, नोट कर लें रेसिपी

Soft Easy Partaha Recipe: बच्चे टिफिन में हर दिन कुछ नया और स्पेशल मांगते हैं। लेकिन सुबह इतना टाइम नहीं होता कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसलिए आसान सी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी को ट्राई करें। जैसे ये रेशमी आलू के पराठे। जिसे घर के बच्चों के साथ ही बड़े भी आसानी से खा लेंगे।

बच्चों को सुबह टिफिन में हर दिन कुछ नया और टेस्टी बनाकर देना हर मां के लिए किसी कठिन टास्क जैसा होता है। बच्चे नॉर्मल खाने को टिफिन में ले नहीं जाना चाहते और सुबह-सुबह टाइम लगने वाली रेसिपी बनाना मुश्किल होता है। ऐसे में ये झटपट बन जाने वाली रेशमी पराठे की रेसिपी को जरूर नोट कर लें। जिसे बच्चे टिफिन ले जाना पसंद करेंगे और साथ ही पूरा लंच फिनिश करके ही आएंगे। साथ ही इसे घर के बड़े भी आराम से खा लेंगे। तो जान लें शेफ पंकज भदौरिया की ये रेशमी पराठे की रेसिपी।

रेशमी पराठे बनाने की सामग्री 3-4 उबले आलू

नमक स्वादानुसार

चिली फ्लेक्स

जीरा एक चम्मच

बारीक कटी हरी मिर्च

बारीक कटी हरी धनिया

एक कप आटा

दो चम्मच तेल

रेशमी पराठे बनाने की रेसिपी -इन पराठों को बनाने में बहुत सारी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती इसीलिए झटपट बन जाती है और बच्चों से लेकर बड़ों को भी आसानी से पसंद आती है।

-सबसे पहले आलू को उबालकर छील लें। जब ये आलू थोड़े ठंडे हो जाए तो मसल लें।

-अब इन आलूओं में नमक, चिली फ्लैक्स डालें। साथ ही थोड़ा सा तेल

-साथ ही जीरा, बारीक कटी हरी धनिया और हरी मिर्च भी डाल दें। आप चाहें तो मिर्च को स्किप कर दें बच्चों के लिए।

-अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें।

-साथ ही गेंहू का आटा डालें। अगर मन हो तो मैदा भी मिला सकती हैं।

-सारी चीजों को अच्छी तरह से गूंथ लें। गूंथने के लिए अलग से पानी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आलू का गीलापन आटे में सूखता जाएगा और आटा गूंथकर रेडी हो जाएगा।

-बस अब छोटी लोई लेकर पतली रोटियां बना लें।

-तवे पर डालकर देसी घी से सेंके और गर्मागर्म सॉफ्ट पराठे बनकर रेडी हैं।