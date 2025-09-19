Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीkids lunch box ideas easy simple recipe how to make tasty healthy tacos recipe
बच्चों का टिफिन झटपट हो जाएगा खत्म जब बनाकर देंगी टेस्टी टैकोज, नोट कर लें रेसिपी
Healthy lunchboa ideas: बच्चे टिफिन में रोजाना कुछ नया और टेस्टी मांगते हैं। लेकिन हर मां को बच्चे के लिए कुछ हेल्दी बनाने का दिल करता है। ऐसे में ये टैकोज की रेसिपी जरूर काम आ सकती है। जिसकी मदद से बच्चे सारा टिफिन खत्म करके ही घर आएंगे।
Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 07:19 AM
बच्चों को स्कूल लंचबॉक्स में कुछ नया और टेस्टी खाना ले जाने का दिल करता है। हर रोज नए खाने की फरमाइश सुनकर आप भी परेशान हो चुकी हैं। तो इस बार मजेदार टैकोज बनाकर दें। अगर टैकोज बनाना नहीं आता है तो बस इस रेसिपी को नोट कर लें। जिसकी मदद से फटाफट बिना समय गंवाए सुबह बच्चों के टिफिन में ये टैकोज की रेसिपी बनाकर दे सकें।
टैकोज बनाने की सामग्री
बारीक कटा एक प्याज
बारीक कटा थोड़ा सा लहसुन
बटर
भीगा हुआ राजमा
घिसा हुआ कद्दू
पनीर घिसा हुआ
ऑरेगेनो
चिली फ्लेक्स
धनिया की पत्तियां
गेंहू के आटे की छोटी रोटी
चीज
टोमैटो केचप
टैकोज बनाने की रेसिपी
- टैकोज बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान है और सुबह के लंच में फटाफट बनकर रेडी हो जाएगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को रातभर भिगोकर सुबह उबालकर कर रख लें।
- इसी तरह से कद्दू को घिस लें। ये पकने में आसान हो जाएंगे।
- अब पैन में बटर डालकर गर्म करें। हल्क गर्म होते ही इसमे बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दें।
- लहसुन का कच्चापन खत्म होने लगे तो इसमे बारीक कटा प्याज डाल दें। फिर भूनें।
- जब प्याज भुनने लगे तो इसमे कद्दूकस किया हुआ पंपकिन डाल दें। धीमी फ्लेम पर इसे पकाएं।
- जब कद्दू पक जाएं तो इसमे उबला राजमा और घिसा पनीर डाल दें।
- साथ ही नमक, ऑरेगेनो, चिली फ्लेक्स डालें।
- धनिया की पत्ती डालकर करीब चार मिनट तक भून लें।
- जब ये भुन जाए तो गैस से नीचे उतार लें।
- अब तवे पर ही आटे की छोटी सी रोटी तैयार कर लें। इसे हल्का सा कच्चा ही रखें। बस मुलायम रहने तक सेंक लें।
- अब इसे गैस पर से उतारें और रोटी पर फिलिंग को चम्मच की मदद ले डालकर फैलाएं। ऊपर से टोमैटो सॉस डालें।
- सबसे आखिर में चीज डालकर रोटी को फोल्ड कर दें। जैसे टैकोज रहते हैं।
- तवे पर बटर डालें और इन तैयार रोटियों को धीमी आंच पर सेंक लें।
- बस रेडी हैं क्रिस्पी टेस्टी और हेल्दी टैकोज, इसे बच्चों के टिफिन में सर्व करें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।