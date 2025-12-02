सेहत और स्वाद दोनों देती है कश्मीरी काहवा चाय, नोट करें बनाने का सही तरीका
Kashmiri Kahwa Tea Recipe : इस चाय में मौजूद केसर और साबुत मसाले शरीर को बाहर की ठंड से तुरंत राहत देते हैं। बता दें, कहवा पारंपरिक रूप से पीतल या तांबे की केतली में बनाया जाता था जिसे समोवर कहते थे।
Kashmiri Kahwa Tea Recipe : सर्दियों में अकसर सुबह बिस्तर छोड़ते ही ज्यादातर भारतीय चाय की चुस्की लेना पसंद करते हैं। नॉर्मल चाय तो आप रोज ही पाते हैं लेकिन आज आपके साथ चाय की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो ना सिर्फ आपको स्वाद देगी बल्कि आपकी सेहत का भी खास ख्याल रखेगी। जी हां, इस चाय का नाम है कश्मीरी काहवा चाय। यह चाय कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फेमस है। इसे लोग खासतौर पर सर्दियों के मौसम में खुद को ठंड से बचाने के लिए पीते हैं। इस चाय में मौजूद केसर और साबुत मसाले शरीर को बाहर की ठंड से तुरंत राहत देते हैं। कहवा वैसे तो सर्दियों में ही बनाकर पीया जाता है, लेकिन आप इसे साल भर भी बनाकर पी सकते हैं। बता दें, कहवा पारंपरिक रूप से पीतल या तांबे की केतली में बनाया जाता था जिसे समोवर कहते थे। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है कश्मीरी काहवा चाय।
कश्मीरी कहवा बनाने के लिए सामग्री
-3 कप पानी
-10-12 केसर के रेशे
-½ इंच दालचीनी का टुकड़ा
-1 लौंग
-1 साबुत हरी इलायची (हल्की कुटी हुई)
-½ छोटा चम्मच सूखे गुलाब की पंखुड़ियां
-1 छोटा चम्मच कश्मीरी ग्रीन टी
-2 छोटे चम्मच बादाम (बारीक कटे हुए)
-2 छोटे चम्मच शहद
कश्मीरी कहवा बनाने का तरीका
कश्मीरी कहवा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मीडियम-हाई फ्लेम पर पानी गरम करें। जब पानी उबलने लगे, तो आंच कम कर दें। इसके बाद बर्तन में केसर, दालचीनी, लौंग, इलायची और सूखे गुलाब की पंखुड़ियां डालकर पानी को 3-4 मिनट तक उबलने दें। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए तो गैस बंद कर दें। इसके बाद बर्तन में ग्रीन टी डालकर धीरे से चलाते हुए चाय को 30 सेकेंड तक उबलने दें। कहवा को एक महीन छलनी से छानते हुए कप में डाल लें। इसके बाद कप में 1 छोटा चम्मच कटे हुए बादाम और 1-2 केसर के रेशे डालें। अगर आपको कहवा थोड़ा मीठा पसंद है, तो उसमें शहद मिलाएं। आपका हेल्दी और टेस्टी गरमागरम कश्मीरी कहवा बनकर तैयार है।
