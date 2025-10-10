करवा चौथ पर मुंह मीठा करने के साथ भोग लगाने के भी काम आएगा सूजी मैसूर पाक, नोट कर लें रेसिपी

करवा चौथ के मौके पर महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और साथ ही तरह-तरह के व्यंजन भी बनाकर तैयार करती हैं। अगर आपको अपने हाथों से सारे डिशेज बनाने का शौक है तो ये फटाफट बन जाने वाली मिठाई की रेसिपी को नोट कर लें। सूजी से बनी ये मैसूर पाक स्वीट डिश ना केवल पति को पसंद आएगी बल्कि व्रत के बाद मुंह मीठा करने में भी मदद करेगी। नोट कर लें सूजी मैसूर पाक बनाने की रेसिपी।