करवा चौथ पर मुंह मीठा करने के साथ भोग लगाने के भी काम आएगा सूजी मैसूर पाक, नोट कर लें रेसिपी

Karwa chauth special sweets recipe: करवा चौथ की पूजा के बाद मुंह मीठा करना है या फिर चौथ माता को भोग लगाना है। फटाफट से बनाकर तैयार कर लें सूजी मैसूर पाक। नोट कर लें बनाने की रेसिपी।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 02:09 PM
करवा चौथ के मौके पर महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और साथ ही तरह-तरह के व्यंजन भी बनाकर तैयार करती हैं। अगर आपको अपने हाथों से सारे डिशेज बनाने का शौक है तो ये फटाफट बन जाने वाली मिठाई की रेसिपी को नोट कर लें। सूजी से बनी ये मैसूर पाक स्वीट डिश ना केवल पति को पसंद आएगी बल्कि व्रत के बाद मुंह मीठा करने में भी मदद करेगी। नोट कर लें सूजी मैसूर पाक बनाने की रेसिपी।

सूजी मैसूर पाक बनाने की सामग्री

एक कप सूजी

एक कप देसी घी

आधा कप मिल्क पाउडर

डेढ़ कप चीनी

पानी

इलायची पाउडर

सूजी मैसूर पाक बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले मोटी तली के बर्तन या कड़ाही में देसी घी डालें।
  • फिर उसी अनुपात में सूजी डालकर धीमी फ्लेम पर अच्छ तरह से भूनें।
  • ध्यान रहे कि सूजी को लगातार चलाते हुए भूनें जिससे कि एक समान भुनकर तैयार हो। अगर सूजी कहीं से ज्यादा भुन गई तो पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा।
  • हल्का सा सुनहरा जब सूजी हो जाए तो इसमे मिल्क पाउडर करीब आधा कप डाल दें
  • अच्छी तरह से भूनकर सुनहरा कर लें और गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
  • अब किसी दूसरे बर्तन में डेढ़ कप के करीब चीनी डालें। साथ में पानी डालकर चाशनी तैयार करें।
  • चाशनी को चम्मच में निकालकर देख लें जब ये एक साथ इकट्ठा हो रही तो इसका मतलब है कि चाशनी पूरी तरह से तैयार है।
  • अब सूजी में इलायची पाउडर डालकर मिक्स करें और तैयार चाशनी को डालकर मिक्स कर दें।
  • गैस की फ्लेम को ऑन कर धीमी आंच पर चाशनी और सूजी के मिक्सचर को रख दें। जिससे कि दोनों पककर गाढ़ी हो जाए।
  • जब ये मिक्सचर पककर गाढ़ा हो जाए तो किसी प्लेट में थोड़ा सा पार्ट निकालकर चेक करें।
  • अगर उंगलियों से ये इकट्ठा होकर लड्डू की तरह बंध जा रहा तो इसका मतलब है कि मिक्सचर तैयार है।
  • गैस की फ्लेम को बंद कर दें और किसी स्टील की बड़ी प्लेट या थाली में घी लगाकर चिकना कर लें। जिससे कि ये मिक्सचर चिपके नहीं।
  • अब सारा मिक्सचर एक साथ थाली में पलट दें। ऊपर से बारीक कटे पिस्ता को डालकर हल्के हाथ से दबा दें। जिससे कि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और सुंदर दिखे।
  • आधे घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाए तो प्लेट से पलट लें और मनचाहे आकार में काट लें।
  • बस तैयार है सूजी मैसूर पाक, इसे पूजा में भोग लगाएं और व्रत के बाद मुंह मीठा करने के लिए खाएं।

Recipe Corner Karwa Chauth

