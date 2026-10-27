करवा चौथ की थाली में बनाने के लिए 4 रेसिपी, झटपट हो जाएगी तैयार
करवा चौथ पर बिना लहसुन प्याज के खाना बनाकर तैयार करना है और समझ नहीं आ रहा कि इस बार कुछ हल्का और कम समय में बन जाने वाली कौन सी डिशेज को शामिल करें तो नोट कर लें ये रेसिपी। करवा चौथ की थाली झटपट बनकर रेडी हो जाएगी।
करवा चौथ की पूजा के बाद महिलाएं ज्यादातर बिना लहसुन प्याज वाले खाने को खाना प्रिफर करती हैं। जिससे व्रत का महत्व बना रहे और सात्विक भोजन खाया जाए। करवा चौथ की थाली में मीठा, पूड़ी के साथ सब्जी और कुछ एक दो व्यंजन जरूर रखे जाते हैं। लेकिन हर साल कढ़ी, बड़ा वगैरह बनाकर थक जाती हैं तो इस बार इन आसान सी डिशेज को करवा चौथ की थाली में शामिल करें। झटपट बन जाने के साथ ही ये पूरी तरह से सात्विक होगा और सबको पसंद भी आएगा। तो चलिए जानें करवा चौथ की थाली में कौन सी आसान डिशेज शामिल करें।
करवा चौथ की थाली में रखें ये डिशेज
करवा चौथ की थाली सिंपल और टेस्टी बने इसलिए ऐसी रेसिपी शामिल करें जो फटाफट और कम समय में बन जाए-
सत्तू का हलवा, क्रीमी आलू-कसूरी मेथी की सब्जी, साबुदाना वड़ा,खीरे का चटपटा रायता, पूड़ी और चावल।
सत्तू का हलवा बनाने की रेसिपी
- करवा चौथ की थाली में सूजी के बजाय सत्तू का हलवा शामिल करें। ये टेस्टी होगा और बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आधा कप सत्तू को कड़ाही में डालें और लगभग चार चम्मच घी में भूनें।
- धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक इसमे से सोंधी महक ना आने लगें।
- जब सत्तू भुनकर हल्का घी छोड़ने लगे तो हल्के पानी के छींटे मारे और धीमी फ्लेम पर पकाएं।
- दो से तीन बार छींटों की मदद से सत्तू को पका लें
- और फिर, डेसिकेटेड नारियल और फुल फैट मिल्क करीब दो से तीन चम्मच को मिक्सी में साथ में पीसकर पेस्ट तैयार करें।
- कड़ाही में पक रहे सत्तू में तैयार नारियल और क्रीम के पेस्ट को डालकर भूनें।
- अच्छी तरह से भुनने के बाद चार चम्मच चीनी या आधा कटोरी चीमी मिठास के हिसाब से डालें।
- जब घी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो दूध करीब आधा कप डालकर चलाएं और पकाएं।
- जब ये पूरी तरह से पककर सूखने लगे तो आखिरी में एक चम्मच घी डालें और चलाएं। साथ में बारीक कटा पिस्ता डालें और बस तैयार हो जाएगा सत्तू का हलवा।
क्रीमी आलू की सब्जी
- आलू की सब्जी को क्रीमी फ्लेवर का ट्विस्ट दें और थाली में शामिल करें। बनाने के लिए रेसिपी नोट कर लें।
- कड़ाही में दो चम्मच घी या तेल डालें और उसमे जीर चटकाएं। साथ में घिसा हुआ एक इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल दें।
- फिर दो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर डालें और भूनें, जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे।
- फिर इसमे बेसिक मसाले हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डालें। साथ में कश्मीरी लाल मिर्च डालकर मिक्स करें।
- अब उबले आलू और कसूरी मेथी डालकर मिक्स करें और दो मिनट तक भूनें।
- पानी डालकर पकाएं और आखिरी में क्रीम डालकर मिक्स करें और गैस की फ्लेम को बंद कर दें। तैयार है क्रीमी आलू की सब्जी।
साबुदाना वड़ा
- साबुदाना वड़ा को ट्विस्ट के साथ बनाना है तो साबुदाने को पीसकर पाउडर बना लें। इसमे उबले आलू को डालकर मैश करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
- बारीक कटा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ नमक स्वादानुसार डालें।
- भुनी मूंगफली को पीसकर मिलाएं और छोटे गोले बनाकर घी में तलें। फटाफट से साबुदाना वड़ा बनकर रेडी हो जाएगा।
खीरे का रायता
- खीरे का रायता बनाने में मात्र पांच से छह मिनट लगेगा। दही को अच्छी तरह से फेंट लें और खीरे को घिसकर मिक्स करें।
- खीरे का पानी दही के साथ मिक्स होने से रायते को पतला कर देगा।
- बस इसमे लाल मिर्च पाउडर, नमक और भुना जीरा डालें। बस तैयार होगा खीरे का रायता।
- गर्मागर्म पूड़ी और राइस के साथ आपकी करवा चौथ थाली कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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