करवाचौथ पर मिनटों में बनाएं उड़द दाल कचौरी, स्वाद ऐसा याद आ जाएगा दादी-नानी का जमाना

Urad Dal Kachori Recipe : करवाचौथ 2025 का पर्व सिर्फ आस्था और शृंगार से ही जुड़ा हुआ नहीं है। इस दिन महिलाएं कुछ खास तरह के ट्रेडिशनल व्यंजन भी जरूर बनाती हैं। पंजाब में करवाचौथ के दिन उड़द दाल की रेसिपी जरूर बनाई जाती है। अगर आप भी पूरा दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को व्रत खोलने के लिए कुछ चटपटा बनाना चाहती हैं तो ये खस्ता उड़द दाल कचौरी ट्राई कर सकती हैं। उड़द दाल की कचौरी की यह रेसिपी खाने में इतनी टेस्टी है कि आपको अपने दादी-नानी के हाथों का स्वाद याद आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है उड़द दाल कचौरी।

उड़द दाल कचौरी बनाने के लिए सामग्री कचौरी के आटे के लिए -2 कप मैदा

-2 बड़े चम्मच सूजी

-1/4 कप घी या तेल

-1/2 छोटा चम्मच नमक

-पानी आवश्यकतानुसार (आटा गूंथने के लिए)

उड़द दाल की कचौरी की स्टफिंग बनाने के लिए

-1/2 कप उड़द दाल (2-3 घंटे पानी में भिगोकर रखी हई)

-1 बड़ा चम्मच (दरदरी कुटी हुई) सौंफ

-1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर

- 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

-1/4 छोटा चम्मच हींग

-1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

-1-2 (बारीक कटी हुई) हरी मिर्च

-2 बड़े चम्मच बेसन

-2 बड़े चम्मच तेल

-नमक स्वादानुसार

-2-3 बड़े चम्मच पानी

-तलने के लिए तेल आवश्यकतानुसार

उड़द दाल की कचौरी बनाने का तरीका उड़द दाल की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले कचौरी की आटा गूंथ लें। उसके लिए एक बड़े कटोरे में मैदा, सूजी और नमक मिला दें। इसके बाद आटे के मोयन के लिए घी या तेल डालकर अच्छी तरह हाथों से मसल लें, ताकि मैदा और घी अच्छे से मिल जाएं। अब मैदा में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम और चिकना आटा गूंथ लें। इस बात का ध्यान रखें कि आटा परांठे के आटे से थोड़ा सख्त होना चाहिए। इसके बाद आटे को सेट होने के लिए गीले कपड़े से ढककर 20-30 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद कचौरी की स्टफिंग तैयार करने के लिए भिगोई हुई उड़द दाल का पानी पूरी तरह से निकालकर दाल को बिना पानी के मिक्सी में दरदरा पीस लें। ध्यान रहे कि इसका पेस्ट नहीं बनाना है दाल को हल्का दरदरा ही रहने दें।

अब एक कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करके हींग और दरदरी सौंफ डालकर कुछ सेकेंड भूनें। इसके बाद कड़ाही में कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट के लिए भूनें। इसके बाद कड़ाही में बेसन डालकर धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक तब तक भूनें जब तक बेसन से खुशबू न आने लगे। इसके बाद दरदरी पिसी हुई उड़द दाल कड़ाही में डालकर लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक भूनें। दाल का कच्चापन निकल जाए और वह थोड़ी सूखी लगने लगे तो उसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाते हुए 2-3 मिनट और भूनें।

अगर मिश्रण बहुत सूखा लग रहा हो, तो 2-3 बड़े चम्मच पानी डालकर मिलाएं ताकि मसाला थोड़ा नरम हो जाए और आसानी से भरा जा सके। इसके बाद गैस बंद करके स्टफिंग को थोड़ा और ठंडा होने दें। अब कचौरी बनाने के लिए गूंथे हुए आटे को एक बार फिर मसलकर छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें। अब आटे की एक लोई लेकर उसे हथेली से चपटा करके किनारे पतले करें और बीच में मोटा रखें। अब एक चम्मच स्टफिंग लोई के बीच में रखकर किनारों को ऊपर उठाते हुए स्टफिंग को अंदर बंद करके उससे एक पोटली बना लें। ऐसा करते हुए अतिरिक्त आटा हटाकर दबा दें।