करवा चौथ पर बनाएं खास सेब वाली ड्राई फ्रूट से बनी टेस्टी खीर, नोट कर लें रेसिपी

करवा चौथ के मौके पर व्रत के साथ ही रात को भोग लगाने के लिए कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। अब उसमे मीठी खीर ना शामिल हो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार वहीं चावल की बोरिंग खीर ट्राई करने की बजाय बनाएं सेब और ड्राई फ्रूट्स की ये मजेदार खीर। जिसे खाकर पतिदेव खुश हो जाएंगे। तो चलिए नोट कर लें सेब से बनी इस खीर को बनाने की रेसिपी।