करवा चौथ पर बनाएं खास सेब वाली ड्राई फ्रूट से बनी टेस्टी खीर, नोट कर लें रेसिपी
Apple Kheer Recipe: करवा चौथ के मौके पर भोग लगाने के लिए वहीं चावल की खीर बनाने का आइडिया छोड़कर ट्राई करें ये मजेदार सी सेब और ड्राई फ्रूट्स की खीर। नोट कर लें आसान सी और फटाफट बन जाने वाली खीर की रेसिपी।
करवा चौथ के मौके पर व्रत के साथ ही रात को भोग लगाने के लिए कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। अब उसमे मीठी खीर ना शामिल हो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार वहीं चावल की बोरिंग खीर ट्राई करने की बजाय बनाएं सेब और ड्राई फ्रूट्स की ये मजेदार खीर। जिसे खाकर पतिदेव खुश हो जाएंगे। तो चलिए नोट कर लें सेब से बनी इस खीर को बनाने की रेसिपी।
सेब वाली खीर बनाने की सामग्री
एक लीटर फुल फैट मिल्क
दो चम्मच घी
ड्राई फ्रूट्स- बादाम, काजू, पिस्ता
दो से तीन फ्रेश सेब
एक तिहाई कप चीनी
दो से तीन चम्मच केसर भीगे हुए दूध
आधा चम्मच इलायची पाउडर
बारीक कटा पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियां
सेब वाली खीर बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले फुल फैट मिल्क को किसी मोटे तले के बर्तन में पलट कर उबालें।
- फिर इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें और करीब 15 से 20 मिनट तक पकाएं। जिससे कि दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए।
- गैस की दूसरी तरफ पैन गर्म करें और घी डालें।
- इसमे काजू, पिस्ता और बादाम को रोस्ट कर लें।
- पैन को खाली करें और घी डालकर गर्म करें।
- सेब को अच्छी तरह से धोकर छिलका छील लें। फिर इसे कद्दूकस में घिस लें।
- पैन में गर्म घी में इन घिसे सेब को डालें और भूनें।
- जब ये सेब भुनकर हल्के से ब्राउन दिखने लगे तो इसमे चीनी डालकर कैरेमलाइज कर लें।
- पक रहे दूध में इस कैरेमलाइज सेब को डालें। साथ ही ड्राई फ्रूट्स को थोड़े छोटे आकार में काटकर डाल दें।
- धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाएं और साथ ही इसमे केसर वाला दूध भी डाल दें।
पकाकर गैस बंद कर दें।
- ऊपर से बारीक कटे पिस्ता और रोज पेटल से गार्निश करें और भोग लगाने के बाद सर्व करें।
