करवा चौथ में बनाएं बिना लहसुन-प्याज के कड़ाही पनीर, नोट कर लें आसान रेसिपी

करवा चौथ की पूजा के बाद व्रत खोलने के लिए काफी सारी महिलाएं जो भोग बनाती है वो बिना लहसुन-प्याज का तैयार करती हैं। अब बिना लहसुन-प्याज के वहीं बोरिंग सी आलू मटर की सब्जी बनाने की बजाय ये कड़ाही पनीर की रेसिपी को ट्राई करें। जिसे बच्चे और बड़े सब पसंद करेंगे। नोट कर लें बिना लहसुन प्याज के कड़ाही पनीर की सब्जी।