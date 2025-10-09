Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीkarwa chauth 2025 no onion garlic masala kadai paneer recipe
करवा चौथ में बनाएं बिना लहसुन-प्याज के कड़ाही पनीर, नोट कर लें आसान रेसिपी
Kadai paneer recipe without onion garlic: करवा चौथ की पूजा के बाद बनने वाले खाने को अगर बिना लहसुन-प्याज के बनाना पसंद करती हैं। तो ये कड़ाही पनीर की आसान सी सब्जी को जरूर ट्राई करें। नोट कर लें इसे बनाने का तरीका।
Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 01:28 PM
करवा चौथ की पूजा के बाद व्रत खोलने के लिए काफी सारी महिलाएं जो भोग बनाती है वो बिना लहसुन-प्याज का तैयार करती हैं। अब बिना लहसुन-प्याज के वहीं बोरिंग सी आलू मटर की सब्जी बनाने की बजाय ये कड़ाही पनीर की रेसिपी को ट्राई करें। जिसे बच्चे और बड़े सब पसंद करेंगे। नोट कर लें बिना लहसुन प्याज के कड़ाही पनीर की सब्जी।
कड़ाही पनीर बनाने की सामग्री
200 ग्राम पनीर
एक शिमला मिर्च
तीन टमाटर
एक इंच अदरक
एक हरी मिर्च
हरी धनिया की डंठल
काजू दस पीस
एक चम्मच मगज के बीज
एक चम्मच धनिया पाउडर
आधा चम्मच जीरा
दो हरी इलायची
एक बड़ी इलायची
आधा चम्मच काली मिर्च
जावित्री
लालमिर्च
नमक स्वादानुसार
बटर
कड़ाही पनीर बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले मिक्सी के जार में टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, धनिया की डंठल और काजू, मगज के बीज,दो क्यूब पनीर डालकर इसमे थोड़ा सा पानी डालें और बारीक पेस्ट बना लें।
- अब पैन को गर्म करें और उसमे धनिया एक चम्मच, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, जावित्री, काली मिर्च और दो सूखी लाल मिर्च भी डालकर भून लें।
- अब इन भुने मसाले को मिक्सी या इमामदस्ते में डालकर पीस लें। अगर ये थोड़ा दरदरा भी है तो चलेगा। नहीं तो बारीक कर लें।
- उसी पैन में बटर डालें और शिमला मिर्च और टमाटर के बड़े चौकोर टुकड़े करके डालें। साथ ही पनीर को बड़े आकार के टुकड़ों में करके भून लें।
- सारी चीजों को प्लेट में निकालकर रख दें।
- अब उसी पैन में बटर डालकर गर्म करें और दो सूखी लाल मिर्च डालें। साथ ही एक चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर डालें।
- फिर इसमे टमाटर और काजू के पेस्ट को डालकर भूनें।
- जब ये अच्छी तरह से भुनकर तेल छोड़ दे तो इसमे नमक स्वादानुसार और आधा चम्मच चीनी डाल दें।
- गर्म पानी डालकर मिलाएं और ढंककर दो से तीन मिनट तक पकने दें।
- ढक्कन हटाकर इसमे पनीर, शिमला मिर्च जो भूनकर रखा है। उसे मिलाएं।
- साथ ही एक चम्मच तैयार ड्राई मसाला पाउडर ऊपर से डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें।
- साथ ही कसूरी मेथी, धनिया की पत्ती और फ्रेश क्रीम डालकर मिलाएं। एक मिनट पकाएं और कैस की फ्लेम को बंद कर दें।
- तैयार है टेस्टी बिना लहसुन-प्याज के कड़ाही पनीर की सब्जी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।