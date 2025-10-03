करवाचौथ पर बनाएं पंजाबी होटल जैसी क्रीमी दाल मखनी, त्योहार को खास बना देगी रेसिपी

Karwa Chauth Special Recipe: अगर इस करवाचौथ आप भी अपने त्योहार को जायकेदार बनाना चाहती हैं तो ट्राई करें दाल मखनी की ये टेस्टी क्रीमी रेसिपी। यह रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी होती है बनाने में भी उतनी ही आसान है।

Karwa Chauth 2025 Special Dal Makhani Recipe: सुहागिन स्त्रियों का सबसे पसंदीदा और बड़ा त्योहार करवाचौथ 2025 इस बार 10 अक्तूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। करवाचौथ के दिन कुछ ट्रेडिशनल पंजाबी व्यंजन जरूर बनाए जाते हैं, जिनमें उड़द की दाल भी शामिल होती है। अगर इस करवाचौथ आप भी अपने त्योहार को जायकेदार बनाना चाहती हैं तो ट्राई करें दाल मखनी की ये टेस्टी क्रीमी रेसिपी। यह रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी होती है बनाने में भी उतनी ही आसान है। आप इस पंजाबी होटल स्टाइल दाल मखनी को रोटी, नान, चावल के साथ गरमा-गरम परोस सकती हैं।

करवा चौथ स्पेशल दाल मखनी बनाने के लिए सामग्री -1 कप काली उड़द दाल

-1/4 कप राजमा

-1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज

-2 मीडियम साइज टमाटर बारीक कटे हुए

-1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

-1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

- 3-4 बड़े चम्मच घी या मक्खन

- 1/4 छोटा चम्मच हींग

- 1 छोटा चम्मच जीरा

- 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

- 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

- 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

- 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

- 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

- 1/4 कप फ्रेश क्रीम या दूध

- 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ

- नमक स्वादानुसार

- पानी आवश्यकतानुसार

करवा चौथ स्पेशल दाल मखनी बनाने का तरीका दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले उड़द दाल और राजमा को अच्छी तरह धोकर कम से कम 6-8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद भीगी हुई दाल और राजमा को फ्रेश पानी से एक बार दोबारा धोकर प्रेशर कुकर में डालकर लगभग 5 कप पानी और थोड़ा सा नमक डालकर ढक्कन लगा दें। अब दाल को मीडियम आंच पर 1 सीटी आने के बाद, आंच कम करके 20-25 मिनट तक दाल के पूरी तरह गल जाने तक पकाएं। (आप चाहें तो दाल को उबालते समय 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं )। अब दाल मखनी का मसाला तैयार करने के लिए एक बड़ी कड़ाही में 2 बड़े चम्मच घी या मक्खन गरम करके उसमें हींग और जीरा डालकर भूनें। जब जीरा चटकने लगे, तो उसमें बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट (अगर इस्तेमाल कर रहे हैं) और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकेंड के लिए तब तक भूनें जब तक उसमें से कच्ची महक न चली जाए।