कार्तिक महीने में बनाएं सात्विक दही बैंगन की सब्जी, नोट कर लें रेसिपी
Dahi Baingan Ki Sabji: कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण को बैंगन खाना प्रिय होता है। तो क्यों ना बैंगन की सात्विक सब्जी बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाएं और खुद भी खाएं। नोट कर लें ये मजेदार बिना लहसुन-प्याज के बनी दही बैंगन की सब्जी की रेसिपी।
कार्तिक का महीना आज से शुरू हो रहा है। और,इसी के साथ ही पूजा-पाठ और खानपान के कई सारे नियम भी सनातन धर्म में माने जाएंगे। मान्यता है कि कार्तिक महीने में लड्डू गोपाल को बैंगन से बनी चीजों का भोग प्रिय होता है। तो आप भी ये सात्विक बिना लहसुन-प्याज के बनी दही बैंगन की सब्जी बनाने की रेसिपी नोट कर लें। जिसे बड़े ही आसानी से बनाया जा सकता है और साथ ही ये हर किसी को पसंद भी आएगा।
दही बैंगन की सब्जी बनाने की सामग्री
सरसों का तेल 3 चम्मच
बैंगन कटे हुए
जीरा एक चम्मच
तेजपत्ता एक
चुटकीभर हींग
एक चम्मच बारीक कटा अदरक
दो चम्मच बेसन
एक चौथाई चम्मच हल्दी
एक चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च
गरम मसाला
एक कप दही
नमक स्वादानुसार
कसूरी मेथी
बारीक कटे फ्रेश धनिया के पत्ते
दही बैंगन की सब्जी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले एक कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमे कटे हुए बैंगन को भून लें। चलाते हुए बैंगन को अलट-पलट दें और ढंक दें।
- करीब पांच मिनट तक स्लो फ्लेम पर ढंककर पकाएं। जिससे कि सारे बैंगन अच्छी रह से सॉफ्ट होकर पक जाएं।
- जब बैंगन पक जाए तो कड़ाही से बाहर निकाल दें।
- फिर उसी गर्म कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें और जीरा चटकाएं।
- साथ ही तेजपत्ता, हींग डालें। साथ ही अदरक का पेस्ट डाल दें।
- अब तेल में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल दें।
- धीमी फ्लेम पर साले मसालों को अच्छी रह से भुन जाने दें।
- अब दही में पानी एक कप मिलाकर फेंट लें और फिर इसे मसाले में मिला दें।
- तेजी से और लगाातर चलाएं जिससे कि दही फट ना जाए।
- जब दही में उबाल आ जाए तो उसमे भुने बैंगन डाल दें।
- साथ ही नमक स्वादानुसार मिलाएं।
- करीब पांच मिनट तक पकाएं जिससे कि बैंगन में सारे मसाले अब्जॉर्ब हो जाएं।
- अब एक चम्मच कसूरी मेथी और बारीक कटी हरी धनिया मिलाएं।
- बस तैयार है टेस्टी, चटपटी दही बैंगन की सब्जी, इसे रोटी, पराठा के साथ गर्मागर्म सर्व करें।
