कार्तिक महीने में बनाएं सात्विक दही बैंगन की सब्जी, नोट कर लें रेसिपी

कार्तिक का महीना आज से शुरू हो रहा है। और,इसी के साथ ही पूजा-पाठ और खानपान के कई सारे नियम भी सनातन धर्म में माने जाएंगे। मान्यता है कि कार्तिक महीने में लड्डू गोपाल को बैंगन से बनी चीजों का भोग प्रिय होता है। तो आप भी ये सात्विक बिना लहसुन-प्याज के बनी दही बैंगन की सब्जी बनाने की रेसिपी नोट कर लें। जिसे बड़े ही आसानी से बनाया जा सकता है और साथ ही ये हर किसी को पसंद भी आएगा।