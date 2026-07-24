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लौकी पसंद नहीं? एक बार करीना कपूर की ये रेसिपी जरूर ट्राई करें

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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करीना कपूर अपनी फिटनेस के साथ खानपान का भी खास ध्यान रखती हैं। उनकी पसंदीदा रेसिपी में लौकी का हल्का और स्वादिष्ट सूप भी शामिल है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।

Kareena Kapoor Favourite Lauki Soup recipe
करीना कपूर के फेवरेट लौकी सूप की रेसिपी

करीना कपूर अपनी फिटनेस और सादगी भरे खानपान के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं। वह कई बार बता चुकी हैं कि स्वस्थ रहने के लिए महंगे और मुश्किल खाने की नहीं, बल्कि आसान और पौष्टिक चीजों की जरूरत होती है। इन्हीं में से एक है लौकी का सूप। बहुत से लोग लौकी का नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं, लेकिन सही तरीके से बनाया जाए तो इसका सूप स्वाद में भी अच्छा लगता है और शरीर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप हल्का, पौष्टिक और जल्दी बनने वाला खाना ढूंढ़ रहे हैं, तो करीना कपूर की पसंदीदा लौकी सूप रेसिपी एक अच्छा विकल्प हो सकती है।

लौकी का सूप बनाने के लिए सामग्री

एक मध्यम आकार की लौकी

एक छोटा प्याज, बारीक कटा हुआ

तीन से चार लहसुन की कलियां

एक छोटा टुकड़ा अदरक

एक छोटा चम्मच घी या तेल

स्वादानुसार नमक

आधा छोटा चम्मच काली मिर्च

दो से तीन कप पानी

थोड़ा-सा हरा धनिया

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करीना कपूर का पसंदीदा लौकी सूप बनाने का तरीका

  • सबसे पहले लौकी को अच्छी तरह धोकर छील लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
  • एक बर्तन में घी या तेल गर्म करें। इसमें प्याज, लहसुन और अदरक डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें।
  • अब कटी हुई लौकी डालें और दो से तीन मिनट तक चलाते हुए पकाएं।
  • इसमें पानी डालकर बर्तन को ढक दें। लौकी पूरी तरह नरम होने तक पकाएं।
  • मिश्रण थोड़ा ठंडा होने पर इसे पीसकर मुलायम कर लें।
  • अब इसे दोबारा बर्तन में डालें। नमक और काली मिर्च मिलाकर दो मिनट तक उबालें। ऊपर से हरा धनिया डालकर गरमा-गरम परोसें।

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लौकी का सूप पीने के फायदे

  1. हल्का और आसानी से पचने वाला: लौकी का सूप पेट पर भारी नहीं पड़ता। इसलिए यह रात के खाने या हल्के भोजन के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।
  2. शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता: लौकी में पानी की मात्रा काफी होती है, जिससे शरीर को पानी की पूर्ति करने में मदद मिल सकती है।
  3. वेट मैनेजमेंट: अगर आप संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम के साथ इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो यह वजन कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है।
  4. पाचन के लिए अच्छा: लौकी में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाने और पेट को हल्का महसूस कराने में मदद कर सकता है।

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स्वाद बढ़ाने के आसान तरीके

  • ऊपर से भुना जीरा डाल सकते हैं।
  • हरा धनिया मिलाने से स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है।
  • हल्की काली मिर्च सूप को और स्वादिष्ट बना सकती है।
  • चाहें तो उबली हुई दाल मिलाकर इसे और पौष्टिक बना सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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