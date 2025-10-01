कन्या पूजन पर हलवा चने के साथ परोसे चटपटे अंगूरी आलू, पूड़ी के साथ मुंह का जायका बदल देगी रेसिपी

Angoori Aloo Recipe : यह रेसिपी खाने में इतनी टेस्टी है कि घर आई कन्याएं पूड़ी के साथ आलू की इस सब्जी को चटकारे लेकर खाएंगी। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाएं जाते हैं टेस्टी और ईजी अंगूरी आलू की रेसिपी।

Angoori Aloo Recipe : आज देशभर में मां दुर्गा के भक्त महानवमी का उत्सव मना रहे हैं। महानवमी के साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन भी हो रहा है। महानवमी के दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन के दौरान घर आई कंजकों को मां सिद्धिदात्री को प्रिय हलवा, पूड़ी, काले चने का प्रसाद बनाकर खिलाया जाता है। हर घर में एक जैसा प्रसाद खाकर बोर हो चुकी कन्याओं के लिए आप हलवा, काले चने के साथ अंगूरी आलू की ये चटपटी रेसिपी भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। यह रेसिपी खाने में इतनी टेस्टी है कि घर आई कन्याएं पूड़ी के साथ आलू की इस सब्जी को चटकारे लेकर खाएंगी। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाएं जाते हैं टेस्टी और ईजी अंगूरी आलू की रेसिपी।

अंगूरी आलू बनाने के लिए सामग्री -500 ग्राम छोटे आलू (उबले और छिले हुए)

-2-3 बड़े चम्मच घी या तेल

-1 छोटा चम्मच जीरा

-2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

-1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

-2 मीडियम आकार के टमाटर (बारीक कटे हुए या प्यूरी)

-सेंधा नमक स्वादानुसार

-1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

-1 कप पानी

-2 बड़े चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ, सजाने के लिए)