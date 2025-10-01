कन्या पूजन पर हलवा चने के साथ परोसे चटपटे अंगूरी आलू, पूड़ी के साथ मुंह का जायका बदल देगी रेसिपी
Angoori Aloo Recipe : यह रेसिपी खाने में इतनी टेस्टी है कि घर आई कन्याएं पूड़ी के साथ आलू की इस सब्जी को चटकारे लेकर खाएंगी। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाएं जाते हैं टेस्टी और ईजी अंगूरी आलू की रेसिपी।
Angoori Aloo Recipe : आज देशभर में मां दुर्गा के भक्त महानवमी का उत्सव मना रहे हैं। महानवमी के साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन भी हो रहा है। महानवमी के दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन के दौरान घर आई कंजकों को मां सिद्धिदात्री को प्रिय हलवा, पूड़ी, काले चने का प्रसाद बनाकर खिलाया जाता है। हर घर में एक जैसा प्रसाद खाकर बोर हो चुकी कन्याओं के लिए आप हलवा, काले चने के साथ अंगूरी आलू की ये चटपटी रेसिपी भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। यह रेसिपी खाने में इतनी टेस्टी है कि घर आई कन्याएं पूड़ी के साथ आलू की इस सब्जी को चटकारे लेकर खाएंगी। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाएं जाते हैं टेस्टी और ईजी अंगूरी आलू की रेसिपी।
अंगूरी आलू बनाने के लिए सामग्री
-500 ग्राम छोटे आलू (उबले और छिले हुए)
-2-3 बड़े चम्मच घी या तेल
-1 छोटा चम्मच जीरा
-2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
-1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)
-2 मीडियम आकार के टमाटर (बारीक कटे हुए या प्यूरी)
-सेंधा नमक स्वादानुसार
-1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
-1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला
-1 कप पानी
-2 बड़े चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ, सजाने के लिए)
अंगूरी आलू बनाने का तरीका
अंगूरी आलू बनाने के लिए सबसे पहले उबले और छिले हुए छोटे आलूओं को फोर्क या कांटे से गोद लें ताकि उनके भीतर अच्छी तरह मसाला जा सकें। इसके बाद आलू का मसाला बनाने के लिए एक कड़ाही या पैन में घी या तेल गरम करके जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे, तो कड़ाही में हरी मिर्च और अदरक डालकर 1 मिनट तक भूनें। अब कड़ाही में कटे हुए टमाटर , सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें। इन मसालों को तब तक भूनें जब तक कि घी/तेल किनारे ना छोड़ने लगे।अब भुने हुए मसालों में उबले हुए आलू डालकर धीरे-धीरे मिलाएं ताकि आलू टूटें नहीं। अब 1 कप पानी डालकर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें। इसके बाद कड़ाही को ढककर मीडियम आंच पर आलू को 5 मिनट तक पकने दें, ताकि आलू मसालों का स्वाद सोख लें और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तय समय बाद गैस बंद करके आलू को बारीक कटे हरा धनिया से गार्निश करते हुए गरमागरम पूड़ी के साथ परोसें।
