कढ़ाही पनीर बनाने की मजेदार रेसिपी, बिना लहसुन प्याज के भी आएगा स्वाद

नवरात्रि चल रही है। ऐसे में काफी सारे घरों में लोग लहसुन-प्याज खाना बंद कर देते हैं। घर में व्रत और पूजा-पाठ चल रहा हो तो तामसिक प्रवृत्ति खाने से काफी लोग परहेज करते हैं। तो अगर आप भी नवरात्रि के नौ दिनों में लहसुन-प्याज छोड़कर रखें है। तो एक बार ये कढ़ाही पनीर की रेसिपी जरूर ट्राई कर लें। जिसे खाने के बाद आपके मुंह से इसका स्वाद ही नहीं उतरेगा। बस जान लें इसके इंग्रीडिएंट्स और बनाने का तरीका।