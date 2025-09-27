कढ़ाही पनीर बनाने की मजेदार रेसिपी, बिना लहसुन प्याज के भी आएगा स्वाद
Kadhai paneer grevy without onion garlic: नवरात्रि के दिनों में घर में मेहमान आ गए या खुद के मुंह का स्वाद सुधारना है। कढ़ाही पनीर की ये मजेदार सी सब्जी बनाने की रेसिपी सीख लें। सब एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाने की होगी डिमांड।
नवरात्रि चल रही है। ऐसे में काफी सारे घरों में लोग लहसुन-प्याज खाना बंद कर देते हैं। घर में व्रत और पूजा-पाठ चल रहा हो तो तामसिक प्रवृत्ति खाने से काफी लोग परहेज करते हैं। तो अगर आप भी नवरात्रि के नौ दिनों में लहसुन-प्याज छोड़कर रखें है। तो एक बार ये कढ़ाही पनीर की रेसिपी जरूर ट्राई कर लें। जिसे खाने के बाद आपके मुंह से इसका स्वाद ही नहीं उतरेगा। बस जान लें इसके इंग्रीडिएंट्स और बनाने का तरीका।
कढ़ाही पनीर बनाने की सामग्री
200 ग्राम पनीर
एक शिमला मिर्च
एक टमाटर
ग्रेवी बनाने के लिए
दो टमाटर
एक इंच अदरक का टुकड़ा
धनिया की डंठल
काजू 10-12
एक चम्मच मगज के बीज
25 ग्राम पनीर
मसाला बनाने के लिए
एक चम्मच धनिया पाउडर
आधा चम्मच जीरा
दो हरी इलायची
आधा चम्मच काली मिर्च
एक लाल मिर्च
दो चम्मच बटर
नमक स्वादानुसार
कढ़ाही पनीर बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले मिक्सी के जार में टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और धनिया की डंठल को लेकर पीस लें। इसमे काजू,मगज सीड्स और पनीर भी डाल दें। सारी चीजों को मिलाकर एक पेस्ट बना लें।
- एक पैन में थोड़ी सी दालचीनी, धनिया, काली मिर्च, हरी इलायची,जावित्री को ड्राई रोस्ट कर लें।
- फिर इन सारी चीजों को दरदरा पीस लें या कूट लें।
- शिमला मिर्च और टमाटर के चौकोर बड़े टुकड़े काट लें।
- इन सबको पैन में बटर डालकर गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करें। फिर प्लेट में निकाल लें।
- अब पैन में एक चम्मच तेल डालें। साथ ही बटनर डालकर हल्का गर्म करें और फिर कश्मीरी लाल मिर्च डालें।
- दो सूखी लाल मिर्च भी डाल दें। हल्दी डालकर भूनें और साथ ही तैयार टमाटर और काजू के पेस्ट को डालकर भून लें।
- जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमे नमक स्वादानुसार और एक छोटा चम्मच चीनी का डालकर भूनें।
- पानी डालकर मनचाही ग्रेवी की कन्सिस्टेंसी बना कर दो से तीन मिनट पका लें।
- फिर ढक्कन हटाकर पनीर और शिमला मिर्च फ्राई किया हुआ डाल दें।
- ऊपर से तैयार मसाला डालें और साथ ही थोड़ी सी क्रीम डालकर मिक्स करें।
- दो से तीन मिनट पकाएं और गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
- बस तैयार है मजेदार कढ़ाही पनीर की सब्जी। इसे नान रोटी या फिर लच्छा पराठा के साथ सर्व करें और नवरात्रि में शुद्ध सात्विक खाना खाएं।
