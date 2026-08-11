Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आलू छोड़ें, इस बार व्रत में बनाकर खाएं कच्चे केले के कुरकुरे पकौड़े!

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

व्रत में हर बार साबूदाना और आलू खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कच्चे केले के कुरकुरे पकौड़े बनाएं। कम सामान में तैयार होने वाली यह रेसिपी स्वादिष्ट होने के साथ व्रत के लिए भी अच्छी रहेगी।

Kacche Kele ke Pakode
व्रत में आलू के पकौड़े की जगह कुछ और ट्राई करना चाहते हैं तो कच्चे केले की ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।

व्रत में हर दिन कुछ नया और स्वादिष्ट खाने का मन करता है, लेकिन ऑप्शंस गिने-चुने ही रह जाते हैं। अगर साबूदाना, आलू और फल खाते-खाते बोर हो गए हैं, तो इस बार कच्चे केले से कुछ कुरकुरा बनाकर देखें। कच्चे केले के पकौड़े स्वाद में इतने अच्छे लगते हैं कि इन्हें देखकर घरवालों को भी अंदाजा नहीं होगा कि ये व्रत वाला खाना है। बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम ये पकौड़े शाम की भूख के लिए भी बढ़िया रहेंगे। इन्हें बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और घर में आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों से ही तैयार किया जा सकता है। बस व्रत में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का ध्यान रखें और फिर गरमागरम पकौड़ों का मजा लें।

कच्चे केले के पकौड़े बनाने के लिए सामग्री

2 कच्चे केले

1 कप कुट्टू का आटा

2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच अजवाइन

सेंधा नमक स्वादानुसार

थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अगर व्रत में लेते हों

थोड़ा पानी

तलने के लिए तेल

ये भी पढ़ें:ना ईनो, ना भिगोने का झंझट! सूजी को दही में घोलकर बनाएं जालीदार उत्तपम, रेसिपी

कच्चे केले के पकौड़े बनाने की विधि

  • सबसे पहले कच्चे केले को अच्छी तरह धो लें और इन्हें छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें।
  • अब एक बर्तन में कुट्टू का आटा, हरी मिर्च, जीरा, अजवाइन और सेंधा नमक डालें। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें।
  • इसके बाद पकौड़ों को पलट-पलटकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।
  • तैयार पकौड़ों को प्लेट में निकालकर कुछ देर रखें, ताकि एक्सट्रा ऑयल निकल जाए।

कच्चे केले के पकौड़ों के साथ क्या परोसें? इन पकौड़ों को दही के साथ परोसना सबसे आसान और बढ़िया है। आप व्रत वाली हरी चटनी भी बना सकते हैं। इसके लिए धनिया, हरी मिर्च, सेंधा नमक और थोड़ा नींबू मिलाकर चटनी तैयार कर लें।

ये भी पढ़ें:शाम वाली भूख के लिए बनाएं लौकी की मुठिया, बच्चे-बड़े सब खाएंगे

पकौड़े ज्यादा कुरकुरे बनाने के लिए ध्यान रखें

  1. बहुत पतला पेस्ट केले पर चिपकेगा नहीं और पकौड़ों का पूरा स्वाद नहीं आ पाएगा।
  2. तेल हल्का गरम होगा तो पकौड़े ज्यादा तेल सोख लेंगे और बहुत तेज आंच पर पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही तलें।

व्रत में इन बातों का रखें ध्यान

व्रत में हर घर में खाने के नियम अलग हो सकते हैं। कहीं कुट्टू का आटा खाया जाता है, तो कहीं इसे भी नहीं खाया जाता। इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार सामग्री चुनें।

ये भी पढ़ें:एक कप मूंग दाल से बनाएं कुरकुरी और चटपटी नमकीन, झटपट रेसिपी

इसी तरह नमक और इस्तेमाल होने वाले मसालों को लेकर भी व्रत के नियम अलग हो सकते हैं। अगर आप व्रत के दौरान तेल या तली हुई चीजें नहीं खाते हैं, तो इस रेसिपी को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Recipe In Hindi
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।