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सावन के पहले सोमवार को बनाएं फूले-फूले गुलगुले, आटे में मिलाएं बस ये 1 चीज, हर कोई पूछेगा रेसिपी

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन के पहले सोमवार के लिए अगर आप प्रसाद में कुछ बनाने का सोच रही हैं, तो गुलगुले ट्राई करें। सिर्फ 1 ट्रिक की मदद से गुलगुले मुलायम और फूले-फूले बनेंगे। चलिए आपको आसान रेसिपी बताते हैं।

kabita shares tips to make fluffy wheat and jaggery gulgula
गुलगुले नहीं बनते फूले-फूले? आटे में मिलाएं ये चीज और देखें कमाल

सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और ऐसे में लोग मिठाई, गुलगुला बनाते हैं और भगवान शिव के प्रसाद में चढ़ाते हैं। इनमें से गुलगुला पारंपरिक मिठाई माना जाता है, जिसे सिर्फ तीज-त्योहार पर ही नहीं शादी, मुंडन, छेदन में भी बनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। गुलगुला बनाना वैसे तो काफी आसान है और हर किसी को इसकी रेसिपी पता ही होगी लेकिन अक्सर बनने के बाद ये कड़े हो जाते हैं। अब कड़े गुलगुले खाना किसी को भी पसंद नहीं आता और हर कोई मुलायम खाना पसंद करता है। अगर आपके गुलगुले बनने के बाद सख्त हो जाते हैं, तो हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं, जिससे गुलगुले सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे।

कबिता ने शेयर की रेसिपी

कबिता किचन के नाम से मशहूर यूट्यूबर ने घर पर फूले-फूले और मुलायम गुलगुले बनाने का सबसे आसान तरीका शेयर किया है। उन्होंने रेसिपी के साथ एक खास ट्रिक भी बताई है, जिसकी मदद से आपके गुलगुले हर बार हलवाई जैसे सॉफ्ट, स्पंजी और स्वादिष्ट बनेंगे। इस आसान रेसिपी के लिए आपको 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप गुड़, जरूरत के अनुसार पानी, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 2–3 इलायची (पिसी हुई) चाहिए होंगी। इन साधारण सामग्री से आप कम समय में स्वादिष्ट और फूले-फूले गुलगुले तैयार कर सकते हैं।

गुड़ और पानी को पकाएं

गुड़ और पानी को पकाएं

सबसे पहले आपको एक पैन में गुड़ को थोड़ा कूटकर डालना है। गुड़ कई बार बड़े साइज में होता है, उसे फोड़कर छोटे टुकड़ों में कर लें या फिर पाउडर जैसा बना लें। अब गुड़ के साथ पानी डालकर पका लें। इससे गुड़ वाली चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी।

आटा कैसे मिलाना है सीखें

आटा कैसे मिलाना है सीखें

अब गुड़ वाली चाशनी को किसी कटोरे या तसले में निकाल लें और उसमें मिला दें 2 कप आटा। आटा मिलाकर इसके ऊपर 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच इलायची पाउडर डालें और आटे की तरह इसे गूंथते हुए भुरभुरा बना लें। अब थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें। फिर इसे करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए।

इस ट्रिक से फूलेंगे आपके गुलगुले

इस ट्रिक से फूलेंगे आपके गुलगुले

हर किचन में मौजूद होता है बेकिंग सोडा। आपको आटे-गुड़ वाले घोल में 1 चुटकी बेकिंग सोडा मिक्स करना है और फिर इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट पर छोड़ दें। दूसरी तरफ आप कड़ाही में तेल गर्म कर लीजिए।

गुलगुले तल लें

गुलगुले तल लें

बस फिर पकौड़ी जैसे शेप में गुलगुलों को तेल में डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक तल दीजिए। आपके मुलायम-फूले हुए गुलगुले बनकर तैयार हो जाएंगे। बस फिर आपके गुलगुले बनकर तैयार है, इसे आप खाएं और सभी को खिलाएं। कबिता की टिप है कि अगर आप इसमें पका हुआ केला मैश करके मिलाते हैं, तो गुलगुले और ज्यादा मुलायम और फूले हुए बनते हैं। साथ ही टेस्ट भी बढ़िया आता है।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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