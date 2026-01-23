पेट को सुकून देने वाली देसी डिश- ज्वार खिचड़ी की आसान रेसिपी
ज्वार खिचड़ी एक हल्की, पौष्टिक और ग्लूटेन-फ्री डिश है, जो पाचन के लिए फायदेमंद होती है। यह रेसिपी वजन संतुलन, डायबिटीज और दिल की सेहत के लिए बेहतरीन मानी जाती है।
आज के समय में लोग ऐसी डाइट की तलाश में रहते हैं जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी ध्यान रखे। ज्वार खिचड़ी एक ऐसी ही पारंपरिक भारतीय डिश है, जो पोषण से भरपूर होने के साथ पाचन के लिए भी बेहद हल्की मानी जाती है। खास बात यह है कि ज्वार ग्लूटेन-फ्री अनाज है जिससे यह खिचड़ी डायबिटीज, वजन घटाने और दिल की सेहत के लिए उपयुक्त बनती है।
ज्वार में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है। यही कारण है कि ज्वार खिचड़ी को हेल्थ एक्सपर्ट्स भी एक बैलेंस्ड मील मानते हैं।
ज्वार खिचड़ी बनाने की सामग्री
ज्वार (दरदरा पिसा हुआ) – ½ कप
मूंग दाल – ¼ कप
घी – 1–2 चम्मच
जीरा – 1 चम्मच
अदरक – 1 छोटा चम्मच (कद्दूकस किया हुआ)
हल्दी – ½ चम्मच
सब्जियां (गाजर, लौकी, बीन्स) – ½ कप
नमक – स्वादानुसार
पानी – आवश्यकता अनुसार
बनाने की विधि
- सबसे पहले ज्वार और मूंग दाल को धोकर 20–30 मिनट के लिए भिगो दें। कुकर में घी गर्म करें, उसमें जीरा डालें। जीरा चटकने लगे तो अदरक डालें।
- अब हल्दी और सब्जियां डालकर हल्का भूनें। भीगा हुआ ज्वार और दाल डालें, नमक मिलाएं और पानी डालकर 3–4 सीटी आने तक पकाएं।
- ढक्कन खुलने के बाद खिचड़ी को हल्का सा मसल लें ताकि इसकी बनावट सॉफ्ट और क्रीमी हो जाए। जरूरत लगे तो थोड़ा गर्म पानी और मिला सकते हैं।
सेहत के फायदे: ज्वार खिचड़ी पेट के लिए हल्की होती है और आंतों को साफ रखने में मदद करती है। इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। यह डिश उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो ग्लूटेन से परहेज करते हैं या वजन संतुलन में रखना चाहते हैं।
सर्विंग टिप: गरमा-गरम ज्वार खिचड़ी को दही या देसी घी के साथ परोसें और सेहतमंद स्वाद का आनंद लें।
