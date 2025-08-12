श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर बनाया जाता है धनिया पंजीरी का प्रसाद, नोट कर लें बनाने की सही तरीका janmashtami 2025 prasad recipe know the correct way to make dhaniya panjiri prasad recipe for lord krishna bhog prasad, रेसिपी - Hindustan
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर बनाया जाता है धनिया पंजीरी का प्रसाद, नोट कर लें बनाने की सही तरीका

Dhaniya Panjiri Prasad Recipe : अगर आप धनिया पंजीरी प्रसाद बनाने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। इस रेसिपी को फॉलो करने से आप धनिया पंजीरी को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या है धनिया पंजीरी बनाने की रेसिपी।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 01:02 AM
Janmashtami 2025 Prasad Recipe : इस साल देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का उत्सव 16 अगस्त को मनाया जाएगा। बता दें, जन्माष्टमी भगवान विष्णु के आठवें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर कृष्ण मंदिरों में सजावट के साथ कृष्ण भजन और कृष्ण के जन्म से जुड़ी कहानियां भी भक्तों को बड़े ही भक्ति भाव से सुनाई जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते समय उन्हें कुछ खास मिठाई, फल और प्रसाद का भोग भी लगाया जाता है। बता दें, माखन चोर श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन माखन के अलावा उनका पसंदीदा भोग धनिया पंजीरी (Coriander Panjiri) प्रसाद भी जरूर चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप धनिया पंजीरी प्रसाद बनाने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। इस रेसिपी को फॉलो करने से आप धनिया पंजीरी को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या है धनिया पंजीरी बनाने की रेसिपी।

धनिया पंजीरी बनाने के लिए सामग्री

-1 कप धनिया पाउडर

-1/2 कप पिसी हुई चीनी

-1/4 कप घी

-1/4 कप कटे हुए सूखे मेवे

-1/4 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल

-1/4 चम्मच इलायची पाउडर

धनिया पंजीरी बनाने का तरीका

धनिया पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को मीडियम आंच पर गर्म करके उसमें घी गर्म करें। अब इस घी में कटे हुए सूखे मेवे डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद धनिया पंजीरी का मिश्रण तैयार करने के लिए उसी पैन में, धनिया पाउडर डालकर धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक मिश्रण से अच्छी खुशबू न आने लगे। धनिया को जलने से बचने के लिए लगातार चलाते रहें। अब भुने हुए धनिया पाउडर में भुने हुए सूखे मेवे, कसा हुआ नारियल और इलायची पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला दें। जब पंजीरी का मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए, तो इसमें पिसी हुई चीनी डालकर एक बार फिर मिश्रण को अच्छी तरह मिला दें। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए धनिया पंजीरी बनकर तैयार है।

