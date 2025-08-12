श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर बनाया जाता है धनिया पंजीरी का प्रसाद, नोट कर लें बनाने की सही तरीका

Janmashtami 2025 Prasad Recipe : इस साल देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का उत्सव 16 अगस्त को मनाया जाएगा। बता दें, जन्माष्टमी भगवान विष्णु के आठवें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर कृष्ण मंदिरों में सजावट के साथ कृष्ण भजन और कृष्ण के जन्म से जुड़ी कहानियां भी भक्तों को बड़े ही भक्ति भाव से सुनाई जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते समय उन्हें कुछ खास मिठाई, फल और प्रसाद का भोग भी लगाया जाता है। बता दें, माखन चोर श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन माखन के अलावा उनका पसंदीदा भोग धनिया पंजीरी (Coriander Panjiri) प्रसाद भी जरूर चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप धनिया पंजीरी प्रसाद बनाने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। इस रेसिपी को फॉलो करने से आप धनिया पंजीरी को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या है धनिया पंजीरी बनाने की रेसिपी।