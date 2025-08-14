जन्माष्टमी पर कान्हा को लगाएं गुलाब चूरमा का भोग, नोट करें राजस्थानी रेसिपी Janmashtami 2025 know how to make traditional rajasthani gulab churma recipe for lord krishna bhog prasad, रेसिपी - Hindustan
Gulab Churma Recipe For Janmashtami : यह एक ट्रेडिशनल राजस्थानी टेस्टी और जल्दी बनने वाली मिठाई है। जिसका स्वाद हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं गुलाब के स्वाद से भरपूर कैसे बनाई जाती है गुलाब चूरमा रेसिपी।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 02:16 PM
जन्माष्टमी पर कान्हा को लगाएं गुलाब चूरमा का भोग, नोट करें राजस्थानी रेसिपी

देशभर में हर साल जन्माष्टमी का उत्सव बेहद उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। कान्हा के भक्त इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अलग-अलग चीजों को भोग लगाते हैं। अगर आप भी इस साल कान्हा के भोग में कुछ अलग और टेस्टी बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो ट्राई करें राजस्थानी ट्रेडिशनल भोग रेसिपी गुलाब चूरमा। यह एक टेस्टी और जल्दी बनने वाली मिठाई है। जिसका स्वाद हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं गुलाब के स्वाद से भरपूर कैसे बनाई जाती है गुलाब चूरमा रेसिपी।

गुलाब चूरमा बनाने के लिए सामग्री

-1 कप गेहूं का आटा

-1/4 कप सूजी

-1/4 कप घी

-1/2 कप पिसी हुई चीनी

-2-3 चम्मच गुलाब जल

-1 चम्मच गुलाब की पंखुड़ियां (सूखी या ताजी)

-1/2 चम्मच इलायची पाउडर

-8-10 (बारीक कटे हुए) बादाम और पिस्ता

-दूध आटा गूंथने के लिए

-तलने के लिए घी

गुलाब चूरमा बनाने का तरीका

गुलाब चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा, सूजी और 2 चम्मच पिघला हुआ घी डालकर अच्छी तरह मिला दें। चूरमा को क्रिस्पी फ्लेवर देने के लिए इस तरह मोयन करना जरूरी होता है। अब थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर आटा और सूजी से सख्त आटा गूंथकर 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए ढककर रखें। तय समय बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर हर लोई को बेलकर उससे छोटी-छोटी पूरियां बनाकर रख लें। अब एक कड़ाही में घी गर्म करके पूरियों को मीडियम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई करके ठंडा होने के लिए रख दें। पूरियां जब ठंडी हो जाएं तो उन्हें मिक्सी में डालकर बारीक चूरा बना लें। अब एक बाउल में चूरमा, पिसी चीनी, इलायची पाउडर, गुलाब जल, और 2-3 चम्मच पिघला हुआ घी डालकर अच्छे से मिलाएं। आपका प्रसाद का गुलाब चूरमा बनकर तैयार है। इसमें ऊपर से सूखी गुलाब की पंखुड़ियां और कटे हुए बादाम-पिस्ता डालकर गार्निश करें।

Janmashtami Recipe Corner Recipes In Hindi

