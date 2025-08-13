कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा को लगाएं मक्खन मिश्री का भोग, नोट करें बनाने का सही तरीका janmashtami 2025 know how to make makhan mishri bhog recipe significance to offer kanha, रेसिपी - Hindustan
Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 02:09 PM
देशभर में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का आठवां अवतार माना जाता है। इस साल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव 16 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यूं तो जन्माष्टमी के दिन कान्हा को प्रसाद में उनकी प्रिय कई चीजों का भोग लगाया जाएगा। लेकिन भोग में एक चीज ऐसी है, जिसके बिना जन्माष्टमी का उत्सव अधूरा माना जाता है। जी हां, और वो है कान्हा का पसंदीदा मक्खन मिश्री का भोग। माखन के लिए श्री कृष्ण का प्रेम उनकी बाल लीलाओं का एक अभिन्न अंग है, जो उनकी शरारत, वात्सल्य और प्रेम को दर्शाता है। यह केवल एक बच्चे का किसी मिठाई के प्रति प्रेम नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण के भक्तों के प्रति प्रेम और स्नेह का भी प्रतीक है। तो आइए इस जन्माष्टमी जान लेते हैं बाल गोपाल के प्रसाद के लिए कैसे बनाकर तैयार किया जाता है मक्खन मिश्री का भोग।

मक्खन मिश्री बनाने के लिए सामग्री

-1/2 कप मलाई

-चुटकी भर केसर

-5 बड़े चम्मच मिश्री

-6-7 बर्फ के टुकड़े

मक्खन मिश्री बनाने का तरीका

मक्खन मिश्री बनाने के लिए सबसे पहले मिक्‍सी में फ्रेश मलाई और बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट तक खूब अच्‍छी तरह से फेंट लें। इस तरह करने से कुछ ही देर में मक्‍खन बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस मक्खन को एक साफ बर्तन में निकालकर हल्के हाथों से फेंट लें ताकि वह थोड़ा फूला हुआ और मुलायम हो जाए। इसके बाद मक्खन में मिश्री डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद मक्खन में केसर के धागे डालकर गार्निश करें। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए आपका टेस्टी माखन मिश्री बनकर तैयार है। इसका भोग कान्हा को लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में सभी को बांटें।

मक्खन-मिश्री से जुड़ी मान्‍यता

मक्खन और मिश्री को शुद्धता और सरलता का प्रतीक माना गया है। मक्खन के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की वजह से ही वो अपने बचपन में माखन चोर भी कहलाते थे। कान्हा की माता भी उन्हें बचपन में खूब माखन और मिश्री खिलाया करती थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा का जो भक्त उन्हें गाय के दूध से बना माखन-मिश्री का भोग लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

