लड्डू गोपाल को लगाएं खसखस से बनी पंजीरी का भोग, सीख लें बनाने का तरीका

Janmashtami Bhog Recipe: कान्हा के जन्म को धूमधाम से मना रही हैं तो उन्हें भोग भी स्वादिष्ट चीजों का लगाना चाहिए। कन्हैया की कृपा पानी है तो उन्हें खसखस की पंजीरी का ये खास भोग लगाएं। इसे बनाना आसान है और मिनटों में बनकर रेडी हो जाती है।

Sat, 16 Aug 2025 09:57 AM

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर घर में कन्हैया की पूजा-पाठ की तैयारी की है और आज के दिन व्रत कर रहे। तो कन्हैया को प्रिय चीजों का भोग लगाएं। भोग के लिए महिलाएं पहले से ही पकवान बनाकर रेडी कर लेती हैं। लेकिन समय की कमी की वजह से अगर आपने अभी तक भोग रेडी नहीं किया है। तो फटाफट से ये खसखस की पंजीरी का भोग तैयार कर लें। जिसे बनाना बिल्कुल आसान है।

खसखस की पंजीरी बनाने की सामग्री 150 ग्राम सूजी

आधा कटोरी खसखस

50 ग्राम नारियल का बूरादा

200 ग्राम शक्कर बूरा या चीनी

50 ग्राम मखाने

50 ग्राम गोंद

50 ग्राम बादाम

150 ग्राम देसी घी

50 ग्राम काजू

दो चम्मच इलायची पाउडर

खसखस बनाने की विधि -खसखस की पंजीरी बनानी है तो कड़ाही में दे घी गर्म करें और उसमे सारे मेवों को भून लें।

-जैसे की सबसे पहले गोंद को घी में डालकर भून लें। जिससे ये फूलकर बड़े हो जाएं।

-अब उसमे खसखस को डालें और धीमी फ्लेम पर रंग गोल्डन होने तक भूनकर अलग कर लें।

-इसके साथ ही नारियल का बुरादा भी हल्का भून लें।

-सबसे आखिर घी में सूजी डालकर भूनें।

-काजू, बादाम को भी रोस्ट कर बाहर निकाल लें। जिससे कि सारे मसाले हल्के ठंडे होकर टाइट हो जाएं।

-अब किसी खलदस्ते में सारे मेव को डालकर कूट लें। साथ ही इसमे चीनी का बूरा भी मिला दें।

-अगर आपके पास खलदस्ता नहीं है तो मिक्सी के जार में डालकर हल्का-हल्का चलाएं। जिससे मेवों का पूरी तरह से पाउडर ना बने और केवल ये दरदरे हो जाएं।

-सारे मेवे, खसखस को सूजी और बूरा के साथ मिला लें।