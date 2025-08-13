जन्माष्टमी पर लगाएं कान्हा को मेवे से बने फलाहारी लड्डू का भोग, नोट कर लें रेसिपी
Janmashtami Bhog Recipe: जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा को भोग लगाने से लेकर शृंगार की तैयारियां शुरू कर रहीं होंगी। इस साल धनिया की पंजीरी और चरणामृत के अलावा भी कुछ फलाहारी चीज का भोग लगाना चाहती हैं तो बना लें मेवे के लड्डू, नोट कर ले बनाने की रेसिपी।
जन्माष्टमी नजदीक है और लड्डू गोपाल के भक्त उनके जन्म की तैयारियों में व्यस्त हैं। तरह-तरह के भोग, पकवान बनाने से लेकर लड्डू गोपाल का शृंगार, सजावट, झांकी में समय बीत जाएगा। इसलिए पहले से तैयारियां जरूरी होती है। वैसे तो भगवान को भोग में धनिया की पंजीरी और चरणामृत बनेगा ही लेकिन कुछ अलग बनाना है तो कृष्ण-कन्हैया को मेवे से बने लड्डू का भोग लगाएं। परफेक्ट मेवे के लड्डू बनाने के लिए इस रेसिपी को नोट कर लें। जिसमे आटा या सूजी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेवे के लड्डू बनाने की सामग्री
आधा कप बादाम
आधा कप काजू
आधा कप अखरोट
सनफ्लावर सीड्स दो चम्मच
पंपकिन सीड्स दो चम्मच
दो चम्मच काली किशमिश
एक कप नारियल का बुरादा
दो कप गुड़
खसखस के दाने दो चम्मच
एक चम्मच इलायची पाउडर
मेवे के लड्डू बनाने की विधि
-मेवे के लड्डू बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की जरूरत नही हैं। भोग के लिए ये फटाफट बनकर तैयार हो जाएंगे।
-सबसे पहले काजू, बादाम, अखरोट को चॉप कर लें। ध्यान रहे कि ये बहुत ज्यादा बारीक ना हो।
-अब किसी पैन में काजू, बादाम, अखरोट को ड्राई रोस्ट कर लें।
-इसके साथ ही सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स और किशमिश को भी ड्राई रोस्ट कर लें।
-पैन में देसी घी डालें और नारियल के ताजे बुरादे को तब तक भूनें जब तक कि उसमे से सोंधी महक ना आने लगे। हल्की महक आने पर चलाते रहें और साथ ही गुड़ डाल दें।
-गुड़ को थोड़ा बारीक करके डालें जिससे कि आसानी से मेल्ट हो जाए।
-गुड़ के सा मेल्ट होते ही नारियल का बुरादा बंधने लगेगा।
-बस अब सारे मेवे को डाल कर मिक्स करें।
-देख ले कि मिक्सचर को आसानी से बांधा जा सकता है या नहीं।
-गैस की फ्लेम को बंद कर दें और खसखस के दाने डालें। साथ ही इलायची पाउडर भी डालकर मिक्स कर दें।
-अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे किसी बड़ी थाली में निकालें।
-जब ये हाथ से थोड़ा छूने लायक हो जाए को फटाफट लड्डू बांध लें।
-बस तैयार हैं मेवे के फलाहारी लड्डू। जिसमे आटा या सूजी की बजाय नारियल का इस्तेमाल किया जाता है।
