दूध में ये चीजें डालकर रोज पीतीं हैं जैकलिन, बोलीं- बॉडी की स्मेल होती है अट्रैक्टिव!

संक्षेप: हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जैकलिन फर्नांडिस ने फ्लेवर्ड मिल्क की रेसिपी शेयर की है, जो आपकी बॉडी की नेचुरल स्मेल को अच्छा बनाता है। रोजाना अगर आप इसे पीते हैं, तो हेल्थ के साथ-साथ बॉडी ओडर नेचुरली इंप्रूव होती है।

हाइजीन अच्छी हो तो अट्रैक्टिवनेस अपने आप ही बढ़ जाती है। बॉडी से अच्छी स्मेल आना भी इसी हाइजीन का बहुत इंपोर्टेंट हिस्सा है। अब अच्छा महकने के लिए आप क्या करते हैं? जाहिर है, कोई परफ्यूम या डियोड्रेंट इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ये सिर्फ बाहर से एक खुशबू की परत चढ़ा देते हैं। आपके बॉडी की नेचुरल स्मेल अगर खराब है, तो ये उसे इंप्रूव नहीं करते। ऐसे में जरूरी है शरीर के अंदर कुछ डालने की। हाल ही में कामिया जानी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जैकलिन फर्नांडिस ने अपने फ्लेवर्ड मिल्क की रेसिपी शेयर की है, जो आपकी बॉडी की नेचुरल स्मेल को अच्छा बनाता है। रोजाना अगर आप इसे पीते हैं, तो हेल्थ के साथ-साथ बॉडी ओडर भी नेचुरली इंप्रूव होती है। आइए इसकी रेसिपी जान लेते हैं।

जैकलीन पीतीं हैं ये फ्लेवर्ड मिल्क जैकलीन रोजाना एक खास तरह का फ्लेवर्ड मिल्क बनाकर पीती हैं, जो बॉडी की नेचुरल स्मेल को अच्छा बनाता है। इसे बनाने के लिए पैन में एक गिलास दूध लें, अब इसमें 2 हरी इलायची, छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार अनीस यानी चक्रफूल, 3-4 लौंग और कुछ गुलाब की पत्तियां डालकर पका लें। कुछ देर इसे उबालने के बाद छानकर पी लें। जैकलिन इसे बनाने के लिए आलमंड मिल्क का इस्तेमाल करती हैं, जो लैक्टोज इनटोलरेंट लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। दूध हल्का मीठा लगे, इसके लिए जैकलिन इसमें थोड़ी सी मेपल सिरप भी एड करती हैं। आप अपने पसंद का कोई भी मीठा दूध में मिला सकते हैं।

कैसे काम करती है ये ड्रिंक? जानें फायदे जैकलिन बताती हैं कि रोजाना अगर आप इस फ्लेवर्ड मिल्क को पीते हैं, तो ये आपके शरीर की गंध को बेहतर बनाता है और आप नेचुरली अट्रैक्टिव स्मेल करते हैं। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सभी स्मेल पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं, जिससे बॉडी ओडर नेचुरली इंप्रूव होती है। ये बॉडी के टॉक्सिन रिलीज करने और पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी ये फ्लेवर्ड मिल्क काफी फायदेमंद है।