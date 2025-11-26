कभी ट्राई की है सोया चाप की ये रेसिपी, रोटी के साथ लगती है जबरदस्त
Soya Chaap Recipe: हमेशा स्पेशल लंच बनाना हो तो पनीर या चिकन बनाती है तो जरा इस बार बिना झंझट के बन जाने वाली बिल्कुल आसान सी व्हाइट कड़ाही सोया चाप की रेसिपी को ट्राई करें। जिसे खाने के बाद घरवाले बस इसी को बनाने की डिमांड करेंगे।
सोया चाप खाना पसंद है। लेकिन इसे घर में बनाने से बचती हैं तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लें। फूड व्लॉगर शुभी ने अपने इंस्टाग्राम पेज हाफ प्लेट पर इस रेसिपी को शेयर किया है। व्हाइट कड़ाही चाप की ये रेसिपी बनाने में आसान है और कम समय में बनकर रेडी भी हो जाएगी। तो अगर आप हर बार पनीर बनाकर या चिकन बनाकर बोर हो चुकी हैं तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। घरवाले बार-बार खाने की डिमांड करेंगे। तो बस नोट कर लें रेसिपी।
व्हाइट कड़ाही सोया चाप बनाने की सामग्री
सोया चाप 5-6
एक बड़े साइज का प्याज
अदरक-लहसुन कुटा हुआ
काली मिर्च एक चम्मच
सफेद मिर्च एक चम्मच
भुना जीरा पाउडर एक चम्मच
चाट मसाला एक चम्मच
एक कप दही
आधा कप फ्रेश क्रीम
नमक स्वादानुसार
तेल तलने के लिए
हरी मिर्च दो
स्प्रिंग अनियन
बारीक कटी हरी धनिया
व्हाइट कड़ाही सोया चाप बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले सोया चाप को धोकर साफ कर लें। फिर इसे कपड़े से हल्का सा पोंछकर साफ कर लें।
- अब कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमे इन चाप को स्टिक सहित डालकर फ्राई कर लें। आप चाहें तो पैन में इसे कम तेल में भी सेंक सकती हैं।
- एक बार सारे चाप हल्के से गोल्डन होकर सिंक जाएं तो इन्हें टिशू पेपर निकालकर एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेने दें। फिर स्टिक निकाल दें।
- चाप को कट कर लें।
- अब तेल वाले पैन में ही एक बड़े प्याज को लेकर मिक्सर में पीस लें और तेल में डालें।
- लहसुन और अदरक को कूटकर प्याज के साथ मिक्स करें और धीमी आंच पर भूनें।
- प्याज और लहसुन-अदरक जब अच्छी तरह से भुन जाए और तेल छोड़े लगे तो इसमे कटे हुए चाप को डाल दें।
- साथ ही सफेद काली मिर्च, भुना जीरा पाउडर डालें।
- कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च और नमक स्वादानुसार डालें।
- ऊपर से क्रीमी दही को अच्छी तरह से फेंटकर करके चाप के ऊपर डालें।
अच्छी तरह मिक्स करें और एक मिनट चलाएं।
- फिर थोड़ी सी फ्रेश क्रीम या मलाई डालें और मिक्स करें।
- ऊपर से स्प्रिंग अनियन और हरी धनिया बारीक कटी हुई डालें।
- सबसे आखिर में बारीक कटी हरी मिर्च और चाट मसाला स्प्रिंकल करें और गर्मागर्म रोटी या रुमाली रोटी के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।