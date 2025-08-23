ब्रेकफास्ट में आसानी से बना सकती हैं सूजी का चीला, नोट कर लें रेसिपी

Instant Breakfast Recipe: ब्रेकफास्ट बनाने के लिए अगर पहले से तैयारी ना की हो तो सुबह के समय काफी जल्दीबाजी हो जाती है। इस जल्दीबाजी में आप फटाफट से सूजी के चीले की रेसिपी को ट्राई करें। जिसे बनाना बहुत आसान है और ये हेल्दी भी होते हैं।

Sat, 23 Aug 2025 08:52 AM

दिनभर की भागदौड़ के बाद कई बार अगले सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी करना हम भूल जाते हैं। ऐसे में दिन की शुरुआत से पहले ही ये ख्याल आता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं। ऐसा क्या जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी। साथ ही बच्चे-बड़े सब चाव से झटपट खा लें। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सूजी का चीला बेस्ट ऑप्शन है। बच्चों को चीज स्प्रेड कर तो बड़ों को केवल हरी चटनी के साथ सर्व करें। इसका काॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है खाने में, तो चलिए जानें कैसे बनाएंगी फटाफट बन जाने वाला सूजी का चीला।

सूजी का चीला बनाने की सामग्री एक कप महीन सूजी

एक कप पानी

बारीक कटा एक प्याज

एक से दो हरी मिर्च

बारीक का अदरक

धनिया के पत्ते

एक चौथाई चम्मच अजवाइन

लाल मिर्च चुटकीभर

हल्दी पाउडर और

नमक स्वादानुसार

सूजी का चीला बनाने की रेसिपी -सबसे पहले महीन सूजी को चालकर रख लें।

-अब उसमे पानी मिला दें और करीब आधे घंटे के लिए ढंककर छोड़ दें। जिससे कि सूजी पानी को सोखकर सॉफ्ट हो जाए।

-इस बीच प्याज, हरी मिर्च, अदरक और हरी धनिया को धोकर अच्छी तरह से बारीक कैाट लें। हरी मिर्च को अपने स्वाद के अनुसार लें।

-इन सारी चीजों को सूजी के मिक्सचर में डालकर मिक्स कर लें।

-साथ ही कुछ मसाले जैसे अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक को भी डाल दें।

-अब इस मिक्सचर को आधा घंटा बीत गया तो इसमे लगभग एक चौथाई कप पानी और डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें।

-ध्यान रहे कि सूजी का बैटर मीडियम थिक कंसिस्टेंसी में हो।

-अब पैन को गर्म करें और तेल डालें।

-पैन के गर्म होते ही सूजी के बैटर को पैन में डालें और ध्यान रहे कि इसे ज्यादा फैलाने की जरूरत नही है।

-बस सूजी का घोल इतना गाढ़ा हो कि ये थोड़ा सा फैल जाए और हल्का सा फैलाना पड़े।

-धीमी आंच पर चीले को ढंक दें, जिससे कि अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए।

-धीरे से पलट दें और थोड़ी देर और सेंके। बस रेडी है सूजी का चीला।